Focus: проблема с мусором на Байкале — результат рекордного наплыва туристов

В 2019 году на озере Байкал наблюдается рекордный наплыв туристов, пишет Focus Online — одним из последствий является большое количество выбрасываемого мусора. Спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов предложил ввести туристические квоты. Кроме того, по словам местных жителей, проблема состоит в том, что штрафы за загрязнение окружающей среды слишком низки.
Туристы в большом количестве посещают озеро Байкал — одно из крупнейших природных чудес России, пишет Focus Online. Согласно данным сотрудников природоохранных служб, в текущем году зафиксирован туристический рекорд — а заодно и рекорд по количеству оставленного мусора.
Как отмечает издание, Байкал вновь становится темой международной дискуссии: ранее защитники окружающей среды выступали против целлюлозного комбината, сливавшего свои отходы прямо в озеро. В 2013 году комбинат был закрыт. Теперь же проблема связана с туризмом: обеспокоенность ситуацией выразил специальный представитель президента России по экологии Сергей Иванов. Многие туристы разбивают палаточные лагеря без разрешения, у отелей нет очистительных систем. Кроме того, многие приезжие разжигают костры, вызывая лесные пожары. В связи с этим Иванов предложил ввести туристические квоты.
Согласно информации Focus Online, в прошлом году Байкал посетило более чем 1,6 млн туристов, в том числе из Германии. Находящийся на берегу озера посёлок Листвянка переполнен отдыхающими, там строятся всё новые рестораны, отели, магазины и бассейны. Из-за этого накапливается мусор, а также вырубаются леса. Местные активисты пытаются призвать к соблюдению норм защиты природы, однако их усилия не всегда приносят успех, поскольку, по их словам, штрафы за загрязнение окружающей среды слишком низкие.
Как отмечает издание, с одной стороны, туризм приносит местным жителям выгоду, однако с другой стороны, они выступают против выбрасываемого туристами мусора. В этом вопросе они рассчитывают на поддержку правительства и проведение «мусорной» реформы.
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