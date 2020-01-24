24 канал: украинский премьер рассказал о сотрудничестве украинской железной дороги с Deutsche Bahn

Украинский премьер Алексей Гончарук пояснил свои слова по поводу того, что Украина хочет отдать немецкой компании Deutsche Bahn в управление свою железную дорогу сроком на 10 лет. Как сообщает «Телеканал новин 24», Гончарук заявил, что речь идёт не о продаже или сдаче в аренду, а о сотрудничестве в операционной деятельности и в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что доверие международных партнёров к Украине усиливается. Как передаёт «Телеканал новин 24», такой главный вывод он сделал после визита на Всемирный экономический форум в Давосе. Кроме того, Гончарук объяснил свои слова об Украинской железной дороге и Deutsche Bahn, а также рассказал о переговорах с МВФ и инвесторами.

«Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», — заявил украинский премьер.

Эти слова вызвали значительный резонанс в обществе, поэтому их пришлось объяснить.

«Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса», — написал Гончарук и рассказал, что правительственная команда «ведёт переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги».

«Важный момент, чтобы избежать спекуляций, — речь только о стратегическом партнёрстве, а не о продаже или концессии «Укрзализныци». Украинская железная дорога остаётся под полным контролем государства, и это точно. Точка», — отметил Гончарук.

Также Гончарук выделил несколько важных для Украины международных встреч, в частности, с главой правительства Финляндии Санни Марин и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Украинский премьер говорил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой о выполнении предварительных мер, необходимых для утверждения согласованной на рабочем уровне программы расширенного финансирования.

«Её реализация означает для Украины дешёвые ресурсы для заимствований, возможности для увеличения объёмов инвестиций в экономику, а значит — рост промышленности и новые рабочие места», — отметил Гончарук.