Die Welt: коронавирус обнажил слабости мировой финансовой системы

В начале года мировая экономика была стабильна и резкого падения никто не мог себе представить, пишет Die Welt. Однако с момента начала пандемии коронавируса рынки ценных бумаг обвалились. Согласно отчёту МВФ, государства должны оказать финансовому сектору поддержку — в противном случае глобальная рецессия рискует усилиться.

Пандемия коронавируса угрожает не только здоровью мирового населения, пишет Die Welt. Вспышка нового заболевания привела к сильным колебаниям на финансовом рынке, что стоило денег многим фирмам и инвесторам.

Согласно последнему отчёту МВФ, текущий кризис обнажил слабости рынков. Вследствие этого необходимо оказать финансовой системе поддержку. В противном случае она рискует усугубить нынешнее положение вещей.

Как отмечает издание, в начале года такую оценку от МВФ невозможно было представить: на рынках царила уверенность, торговые противоречия между США и Китаем шли на спад, глобальная экономика стабилизировалась. Однако с распространением коронавируса рынки ценных бумаг испытали сильное падение. Американский индекс S&P за несколько дней упал на 20%.

Нестабильность на биржах открыла путь для целой волны банкротств, пишет Die Welt. Опыт прошлых кризисов показал, что крупный отток капитала усиливает нестабильность, в результате чего растёт риск невозможности обслуживать кредиты. Следовательно, банки будут вынуждены заморозить кредитный рынок, что затруднит доступ к финансам даже для крупных фирм. Итогом может стать усиление глобальной рецессии.

Для предотвращения такого сценария правительства и центральные банки реализуют ряд мер, отмечает издание. Проводится смягчение денежной политики, в результате чего финансовые рынки сохраняют функциональность и повышается уверенность инвесторов. Кроме того, государства осуществляют специальные программы помощи для граждан и предприятий.

Когда вирус окажется под контролем, государства должны будут поддержать процесс оздоровления экономики, пишет Die Welt, а также удостовериться, что баланс банков и предприятий вернулся в норму.