L’Express: кризис 2020 года из-за пандемии коронавируса окрестили «Великим карантином»

03:00
Болсонару уволил министра здравоохранения
Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту.
03:00
Минское «Динамо» поблагодарило врачей в период пандемии коронавируса
Футболисты минского «Динамо» поблагодарили медиков за работу во время пандемии коронавируса.
03:00
Для лечения COVID-19 врачам нужна плазма крови переболевших людей
Главврач 52 больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что антительная плазма людей, которые переболели коронавирусом, хорошо подходит для лечения данного заболевания.
03:00
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 650 тысяч
В США к настоящему времени выявлено 653825 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует университет Джонса Хопкинса.
03:00
Шарапова отдаст на борьбу с коронавирусом деньги за свою ракетку с автографом
Мария Шарапова поучаствовала в благотворительной акции под эгидой Международной гуманитарной организации «Врачи без границ».
03:00
Кардиолог рассказала об опасности коронавируса
Главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер рассказала об опасности коронавируса.
03:00
В Подмосковье за сутки выявили более 240 нарушителей самоизоляции
В Московской области за сутки выявили 242 нарушителя самоизоляции. Об этом сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
03:00
Джордан в 1991 году отказался от встречи с Бушем-старшим ради игры в гольф с мафиози
Стало известно о любопытной истории, приключившейся с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом в 1991 году.
03:00
Россияне рассказали, по каким поездкам соскучились больше всего в период самоизоляции
Россияне рассказали, по каким поездкам соскучились больше всего во время режима самоизоляции.
03:00
В Москве скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались ещё 14 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
03:00
Седокова выложила откровенный снимок с Тиммой в ванной
Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками своего аккаунта в Instagram откровенным снимком со своим молодым человеком Янисом Тиммой.
03:00
Сотникова поразила фанатов фотографией в ярко-красном платье
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась с подписчиками новой фотографией в Instagram.
03:00
Жителей Киева попросили не открывать окна из-за задымлённости
Киевский городской совет призвал жителей Киева не открывать окна в связи с высокой задымлённостью, вызванной пожарами в чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области.
03:00
Москва и Эр-Рияд заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак провёл телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.
03:00
Боец UFC Ян рассказал, сколько времени ему потребуется для выхода на пик формы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян рассказал, как тренируется в условиях карантина, и назвал сроки выхода на пик формы для поединка с бразильцем Марлоном Мораесом.
03:00
Источник: тело мужчины нашли на складе Большого театра в Москве
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели рабочего, тело которого обнаружили на складе Большого театра в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
03:00
В Нижнем Новгороде рассказали о ходе работ по ремонту памятников к 9 Мая
В Нижнем Новгороде рассказали о ходе работ по ремонту памятников ко Дню Победы.
03:00
Тренер минского «Динамо»: нужно что-то решать по поводу чемпионата Белоруссии
Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко, в настоящее время возглавляющий минское «Динамо», ответил на вопрос о целесообразности продолжения чемпионата Белоруссии по футболу во время пандемии коронавируса.
03:00
Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение заведомо ложной информации о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле.
03:00
Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
03:00
С 20 апреля в Чехии спортсменам разрешат тренировки
Правительство Чехии одобрило график послабления карантинных мер, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.
03:00
В Подмосковье лесникам разрешили составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции
В Московской области наделили новыми полномочиями сотрудников регионального комитета лесного хозяйства. Они смогут составлять административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.
03:00
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
03:00
Тарасова: самоизоляция лучше, чем смерть
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как проходит её самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса.
03:00
В Пермском крае выявили коронавирус у 23 медиков
В Пермском крае число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 23 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
03:00
В Госдуме оценили работу банков по выдаче кредитов для бизнеса
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил работу банков по выдаче кредитов для бизнеса.
03:00
Разработчик рассказал подробности о новом экспресс-тесте на коронавирус
Директор компании «Эвотэк — Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев рассказал подробности о новом экспресс-тесте на коронавирус.
03:00
Овечкин рассказал, как получил клюшку в подарок от Гретцки
Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки подарил капитану «Вашингтон Кэпиталз» россиянину Александру Овечкину свою клюшку, использовавшуюся в игре.
03:00
В белорусской армии выявили первый случай коронавируса
В Белоруссии подтвердили заражение коронавирусом военнослужащего 72-го объединённого учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Таким образом, был зафиксирован первый случай заражения COVID-19 в белорусской армии.
03:00
Хоккеист Марков завершил профессиональную карьеру
Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Марков завершил карьеру хоккеиста.
03:00
МИД России призвал оказать помощь беженцам из-за коронавируса
Министерство иностранных дел России призвало срочно оказать полноценную помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией COVID-19 беженцам и странам, которые их принимают.
03:00
Минское «Динамо» обыграло «Неман» в матче чемпионата Белоруссии
В пятом туре чемпионата Белоруссии по футболу минское «Динамо» на своём поле обыграло «Неман».
03:00
Умер актёр Брайан Деннехи
Американский актёр Брайан Деннехи, сыгравший роль шерифа в фильме «Рэмбо: Первая кровь», скончался в возрасте 81 года.
03:00
В Подмосковье создали патрули для проверки стройплощадок
В Московской области создали патрули для проверки строительных площадок.
03:00
Тарасова назвала ожидаемой отмену ЧМ-2020 по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира — 2020 по фигурному катанию.
03:00
Володин рассказал о повестке Госдумы на 17 апреля
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о повестке нижней палаты парламента на пятницу, 17 апреля.
03:00
Историк моды Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Историк моды, телеведущий Александр Васильев, который находится в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, дважды сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
Матыцин: Минспорт делает всё, чтобы защитить интересы работников спорта в регионах
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство прилагает максимум усилий для защиты работников отрасли в регионах во время пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
Кабмин поручил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Российское правительство поручило использовать незарегистрированный китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Минтруд сообщил о начале выплат дополнительных пособий на детей
Семьи, которые имеют право на материнский капитал, начали получать пособия в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трёх лет.
03:00
Трусова: сложно рассуждать о правильности отмены ЧМ
Российская фигуристка Александра Трусова оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить чемпионат мира — 2020 из-за пандемии коронавируса.
03:00
Во Франции за сутки скончались 753 человека с коронавирусом
Во Франции за сутки скончались 753 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует BFMTV со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.
03:00
В Мурманской области приняли законопроект об изменениях в бюджете на 2020 год
На внеочередном заседании Мурманской областной думы приняли в окончательной редакции законопроект об изменениях в бюджете на 2020 год.
03:00
Президент ФФККР поддержал решение отменить ЧМ-2020 по фигурному катанию
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков считает, что решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить чемпионат мира — 2020 было единственно верным.
03:00
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
03:00
Косторная: считаю отмену чемпионата мира правильной
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поддержала решение отменить чемпионат мира из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
В Грузии запретят с 17 апреля движение легковых автомобилей
Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что в стране с 12:00 17 апреля запрещается движение легковых автомобилей.
03:00
Спортивный юрист: жду вала исков от футболистов из-за невыплаты зарплат
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о возможных проблемах с невыплатой зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
03:00
Прокопец о влиянии COVID-19 на контракты футболистов: подобное происходит впервые в жизни
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, почему ФИФА не имеет права вмешиваться в вопрос контрактов футболистов с клубами.
03:00
В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса
В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.