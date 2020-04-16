NBC News: дефицит общения из-за самоизоляции подхлестнул рост популярности виртуального флирта

Пока все сидят по домам из-за коронавируса, активность пользователей в приложениях для знакомств растёт, передаёт NBC News. Как отмечают эксперты и люди в поисках второй половинки, онлайн-свидания в пандемию — это особенный опыт, ведь лично встретиться можно будет ещё нескоро, поэтому узнавать друг друга приходится здесь и сейчас.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНИЦА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СВИДАНИЙ: Довольно интересно, когда ты видишь, как люди у себя в профиле пишут: «Ищу кого-нибудь, чтобы скоротать карантин». Это напоминает, что все мы люди и нам хочется общения.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНИЦА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СВИДАНИЙ: Мы так открылись друг другу, я поделилась вещами, которые даже не рассказывала тем, с кем встречалась на протяжении долгих месяцев.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СВИДАНИЙ: Начиналось всё с того, что «ну, может, мы встретимся где-то через неделю или две», а теперь это скорее всего будет через месяц или два. И я понимаю, что таким образом мы выстраиваем более искренние отношения, даже несмотря на то, что мы находимся в разных местах.

ПОЛ БРАНСОН, эксперт по подбору партнёров, обозреватель USA Today: Если посмотреть на то, как происходит общение в обычное время — назовём это онлайн-знакомствами до пандемии коронавируса, — в США переписка в сети в среднем длится от трёх до шести месяцев, прежде чем вы встретитесь и поговорите с человеком лично. Теперь при онлайн-знакомствах больше нет отговорок: «Давай поболтаем сегодня вечером или давай созвонимся завтра, потому что я знаю, что ты ничем не занят, и ты знаешь, что я ничем не занят».

ЭЛИ САЙДМАН, генеральный директор Tinder: Сейчас у нас повсюду физическая изоляция, но, как мы считаем, это не значит прекращение какого бы то ни было общения. За последние пару недель мы повсюду наблюдаем огромный прирост активности — пользователи по всему миру стали вести на 20 процентов больше переписок. Даже трудно представить, насколько это большой прирост, изменения колоссальны. Причём эти переписки длятся на 25 процентов дольше.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНИЦА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СВИДАНИЙ: Мы должны были лично встретиться ровно три недели назад, и где-то спустя неделю после того, как этого не случилось, мы решили впервые созвониться по видеосвязи. И здорово, что так вышло.







Я нервничала, мы ничего заранее не планировали, просто он написал: «Привет! Не хочешь прямо сейчас поболтать по видеосвязи?» Мне кажется, так даже лучше, потому что у меня не было времени, чтобы ломать голову, о чём же мы будем говорить, как я выгляжу и всё такое.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНИЦА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СВИДАНИЙ: Мы сразу признались друг другу, что чувствуем себя неловко и всё это странно, ведь мы не сможем лично увидеться. Мы запаслись алкоголем, созвонились по Skype и пили и болтали.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СВИДАНИЙ: Мы взяли навынос еду в похожих ресторанах. «Мне нравится индийская кухня, и тебе нравится индийская кухня, давай каждый из нас что-нибудь закажет навынос в индийском ресторане».

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНИЦА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СВИДАНИЙ: Вам приходится больше узнавать друг о друге прямо сейчас, ведь встретиться нельзя. Так что если в тебе действительно кто-то заинтересован, он должен узнавать тебя и говорить с тобой в сети. Мне кажется, это очень здорово.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2020 года.