NBC: выступать вместе рискованно — после встречи с Путиным Байден даст сольную пресс-конференцию

На саммите в Швейцарии американский президент планирует послать «решительный сигнал» своему российскому коллеге. Кроме того, после переговоров Джо Байден собирается выступить самостоятельно перед журналистами. Тем самым, по мнению экспертов, он избежит «очень рискованного момента» и не сыграет на руку Владимиру Путину, передаёт NBC.

После саммита с Владимиром Путиным в Швейцарии Джо Байден проведёт сольную пресс-конференцию. Таким образом американский президент собирается избежать того, что эксперты по внешней политике считают «потенциально очень рискованным моментом» — выступление перед журналистами плечом к плечу со своим российским коллегой, сообщает NBC.

«Мы ожидаем, что эта встреча будет откровенной и прямолинейной. И индивидуальная пресс-конференция является подходящим форматом для чёткого обсуждения со свободной прессой тем, которые были подняты на встрече. Это касается как областей, в которых мы можем договориться, так и тех, в которых у нас существуют серьёзные опасения», — сказал представитель Белого дома.

По словам информированного источника NBC, ключевая цель администрации президента США на предстоящих переговорах — добиться того, чтобы Байден послал Путину «решительный сигнал». Он будет заметно отличаться от «панибратских отношений», за которые выступал Дональд Трамп после первой встречи с Путиным.

После встречи в Хельсинки Трамп решил провести совместную пресс-конференцию с Путиным, на которой он сказал, что доверяет его словам о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года больше, чем мнению разведывательного сообщества США. Ныне покойный сенатор Джон Маккейн раскритиковал тогда главу Белого дома, назвав его комментарии «одним из самых позорных выступлений американского президента», и обвинил Трампа в том, что он не может или не хочет противостоять Путину, напоминает NBC.

Это та ошибка, повторение которой действующая администрация пытается избежать, полагает бывший посол США в России Майкл Макфол. «Я думаю, что это правильное решение. Я действительно так считаю», — сказал он относительно сольной пресс-конференции американского президента. По его словам, совместное выступление оказалось бы «полезным» для Путина и «рискованным» для Байдена.

Между тем представители Белого дома заявили, что Байден и Путин будут встречаться в сопровождении небольшой, а затем большой группы помощников и советников. Вместе с тем они не уточнили, проведут ли президенты переговоры с глазу на глаз.

По словам представителей администрации президента США, Байден планирует обсудить с Путиным ряд спорных вопросов, включая «связанные с Москвой» кибератаки, «усиление российской агрессии» в отношении Украины, нарушения прав человека и вмешательство в выборы. При этом они выразили надежду, что удастся охватить вопросы, в которых две страны смогут работать вместе, в том числе контроль над ядерными вооружениями и изменение климата.

Байден отправится на саммит с Путиным на следующей неделе после нескольких дней встреч с ближайшими союзниками Америки. В Белом доме надеются, что это продемонстрирует российскому президенту «единый фронт противодействия его злонамеренному поведению», подчёркивает NBC.