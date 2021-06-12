Обозреватель Time: Байден и Путин не будут притворяться, что приятны друг другу — но кое-каких договорённостей они могут и добиться

Саммит между президентами США и России в Женеве вряд ли станет серьёзным дипломатическим прорывом — и не только потому, что Джо Байден и Владимир Путин, похоже, не собираются изображать крепкую дружбу: дело ещё и в том, что Россия заботит Вашингтон куда меньше, чем его соперничество с Китаем, пишет обозреватель Time Айан Бреммер. Тем не менее, как полагает журналист, президентам, возможно, удастся о чём-то договориться, если Вашингтон согласится ослабить давление на уже «проржавевшую» российскую экономику.

Предстоящая встреча между лидерами России и США, к которой активно готовятся и Владимир Путин, и Джо Байден, станет для российского президента «серьёзным делом», пишет на страницах Time обозреватель журнала Айан Бреммер. «Путину этот саммит даст возможность увидеться с человеком, который возглавляет заклятого врага России — США, — убеждён журналист. — Он получит шанс поулыбаться на камеру, поотмахиваться от тем, которые не желает обсуждать — включая судьбу лишённого свободы активиста оппозиции Алексея Навального и кибератаки против США, — а также непокорно позащищать российскую точку зрения на мир».

Байдену же встреча интересных перспектив откроет поменьше: переговоры с российским коллегой он начнёт уже после саммита «Большой семёрки», откуда Россия была исключена, а когда они наконец встретятся, американский президент скорее всего будет думать не о российских делах, а о по-настоящему серьёзном противнике Америки — Китае, полагает Бреммер. «Наиболее серьёзную угрозу для мощи и процветания США несёт отнюдь не Россия, а Китай, — поясняет обозреватель Time. — И крепнущей технологической державой является тоже Китай, а не Россия. Именно Китай — и никак не Россия — обладает действительно мировым влиянием и гораздо более важен для будущего американской экономики».

«Россия до сих пор испытывает на себе последствия распада Советского Союза, — продолжает автор. — Пусть она и способна в определённой степени вмешиваться в дела Украины, угрозы по поводу того, что она совершит полномасштабное вторжение и оккупирует эту страну с более чем 44-миллионным населением правдоподобными не выглядят — настолько серьёзный шаг встанет в слишком большую цену как в жизнях россиян, так и в рублях, ведь экономика России хронически слаба и продолжает слабеть». Как подчёркивает Бреммер, в Молдавии в ходе последних президентских выборов над «кандидатом Кремля» одержала верх «экономист, получивший образование в Гарварде», а в прошлом году «в регионе, где Россия когда-то занимала доминирующее положение» союзной Москве Армении нанёс «унизительное» поражение Азербайджан, воспользовавшийся поддержкой Турции. Наконец, в бывших советских республиках Средней Азии с Россией всё активнее конкурирует заявление тот же Китай, отмечает журналист.

Впрочем, и внутри собственных границ Россия особой силы нынче не демонстрирует, убеждён обозреватель Time. «Её экономика проржавела, — рассуждает он. — Хотя о том, что из-за опасений по поводу климатических изменений и роста инвестиций в зелёную энергетику зависимость экономики в плане роста и доходов от углеводородов будет становиться всё менее надёжной стратегией, предупреждают уже много лет, Россия курс так и не поменяла. С 2001 по 2008 год, пока цены на нефть быстро росли, российская экономика ежегодно прибавляла по 6,6% — но с 2012-го по 2019-й, когда котировки упали из-за роста добычи в США, рост российского ВВП сократился до примерно 1% в год. Пандемия коронавируса такое положение дел только усугубила. Но нефть и газ до сих пор составляют больше 60% общего экспорта страны и около 40% государственного дохода». «Из-за интервенционистского внешнеполитического курса Москвы, в особенности на Ближнем Востоке, а также наличия у неё ядерного оружия как-то забывают, что российская экономика по объёму меньше чем канадская, и ВВП страны составляет лишь чуть больше половины от ВВП одного только штата Калифорния», — напоминает автор.

Всё это, разумеется, не означает, что Россия не может создать для США «неприятности», особенно в киберпространстве: в частности, американские власти всё сильнее беспокоят участившиеся кибератаки с применением вирусов-вымогателей, организуемые «российскими преступными группировками», и в администрации Джо Байдена уже пообещали, что президент обязательно поднимет эту тему на встрече с Путиным, пишет Бреммер. Однако, как заявлял глава американского Госдепа Энтони Блинкен, Вашингтон хочет добиться «более стабильных и предсказуемых отношений» с Москвой — и именно поэтому в прошлом месяце Байден отменил санкции в отношении строителей российского газопровода «Северный поток — 2», а затем решил провести встречу с российским коллегой, полагает он.

По мнению Бреммера, такие шаги со стороны Вашингтона должны будут подтолкнуть Путина к тому, чтобы доставлять США и европейским союзникам «меньше хлопот» и не отвлекать их от более «фундаментального вызова» — противодействия Китаю. «Байден будет иметь меньше головной боли от России, а Россия в ответ получит передышку для своей экономики», — поясняет он. Вместе с тем, ждать, что Байден и Путин станут притворяться, что приятны друг другу, не стоит — ведь в марте американский президент назвал российского коллегу «убийцей», а тот, по существу, ответил ему взаимностью, а позже обвинил Вашингтон в лицемерии в связи с реакцией американских властей на штурм Капитолия в январе нынешнего года, подчёркивает автор.

Тем не менее, как полагает журналист, если Путин получит от саммита то, что хочет — а именно, возможность «провести фотосессию в компании уже пятого на своём веку президента США» — то он вполне может предложить Байдену какие-то уступки в обмен на ослабление экономического давления в отношении российского правительства. Такими уступками, по мысли Бреммера, могут стать обязательство продолжать движение к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине или же какое-нибудь обещание по поводу кибератак, которое даже будет соблюдаться — до того момента, когда российско-американские отношения вновь испортятся.