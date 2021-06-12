NBC: незаурядный человек и профессиональный политик — Путин сравнил Трампа и Байдена

Президент России Владимир Путин считает Дональда Трампа «незаурядным, ярким» человеком, который, однако не является порождением американского истеблишмента, в то время как Джо Байден — это профессиональный политик, который всю жизнь вращается в политике, заявил сам российский лидер в интервью NBC News. Кроме того, Путин ответил на обвинения в причастности к убийствам ряда политиков и общественных деятелей, назвав подобные инсинуации «словесным несварением желудка».

Сегодня вечером в эксклюзивном интервью нашему каналу президент Владимир Путин заявил, что отправится на саммит на следующей неделе, в то время как отношения с США находятся в своей самой низшей точке за всю историю.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: У нас двусторонние отношения, которые в последние годы дошли до низшей точки.

В последний раз российский лидер встречался с американским президентом в Хельсинки в 2018 году. Но чем, по его мнению, отличаются бывший президент Трамп от американского лидера — уже пятого на его счету, — с которым ему предстоит встретиться? По его словам, с Байденом работать можно.

Вы отзывались о Трампе как о ярком, талантливом человеке. Как вы бы описали президента Байдена?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Ну я и сейчас считаю, что бывший президент США, господин Трамп — человек незаурядный, талантливый, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Он может нравиться кому-то, может не нравиться. Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был. Нравится, не нравится, но так и есть. Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал. Он всю жизнь свою сознательную почти что в политике. Только подумайте, сколько лет он провёл в сенате. Другой человек. Есть некоторые преимущества, некоторые недостатки. Однако со стороны действующего президента не будет никаких импульсивных решений.



Мы записали полуторачасовое интервью внутри Кремля, где я задал ему вопрос насчёт обвинений в том, что он заказал убийства своих оппонентов.



В конгрессе покойный Джон Маккейн назвал вас «убийцей». Когда президента Трампа спросили, вернее сказали, что вы — убийца, он не стал этого отрицать. Когда же президенту Байдену задали вопрос о том, считает ли он вас убийцей, он ответил, что считает. Господин президент, вы убийца?



ВЛАДИМИР ПУТИН: (смеётся) Послушайте, я привык за время своей работы к атакам с разных сторон. По очень многим поводам и разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет. Так что что касается жёсткой риторики, то это, как мне кажется, выражение общей американской культуры. В Голливуде есть очень много чего укоренившегося. Мачо. Ко всему этому можно относиться как к киноискусству. Это элемент американской политической культуры, и это считается нормой. Кстати, у нас это нормой не считается.



Кажется, я так и не услышал от вас ответа на этот вопрос, прямой вопрос.



ВЛАДИМИР ПУТИН: Я сейчас добавлю, если позволите. Я таких обвинений слышал десятки, особенно в период наших тяжёлых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа. Кто кого как называет, какие ярлыки навешивает — меня нисколько не беспокоит.



Позвольте, назову несколько имён: Анна Политковская — застрелена; Александр Литвиненко — отравлен полонием; Сергей Магнитский — по некоторым данным, забит насмерть, скончался в тюрьме; Борис Немцов — застрелен в паре минут от Кремля, отсюда; Михаил Лесин — скончался от тупых силовых ран в Вашингтоне. Это всё совпадение, господин президент?



ВЛАДИМИР ПУТИН: (смеётся) Послушайте, я не хочу показаться грубым, но это напоминает какое-то несварение желудка, только словесное. Вы перечислили много людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей. Вот Лесина вы упомянули. Лесин работал у меня в администрации, я к нему очень хорошо относился. Погиб он в США — умер или погиб, я не знаю, — мне до сих пор жалко, что он ушёл из жизни. На мой взгляд, очень порядочный и приличный человек. Что же касается других, то мы обнаружили некоторых преступников, которые совершили эти преступления. Некоторые сели в тюрьму, и мы продолжим работать в том же духе.



Однако сегодня появились сообщения о том, что Россия предложила поставлять Ирану спутниковые технологии, которые позволят ему бороться с американскими военными в регионе. Президент Путин опроверг эту информацию.



ВЛАДИМИР ПУТИН: Просто очередной вброс. Я о таком ничего не знаю. Те, кто говорят об этом, возможно, знают об этом больше. Это просто нонсенс.



Впечатляющее интервью. Кир, что он сказал по поводу кибератак — темы, которую президент Байден наверняка поднимет в ходе встречи?



КИР СИММОНС, NBC News: Лестер, президент Путин заявил, что ничего не знает об этих взломах и призвал Байдена достигнуть соглашения с Россией по киберпространству. Лестер?



С нами был Кир Симмонс из Москвы, спасибо.



Дата выхода в эфир 12 июня 2021 года.