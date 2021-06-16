CNN: Путин назвал диалог с Байденом открытым и откровенным, но не уступил ни дюйма ни по одной из проблем

В переговорах с Джо Байденом Владимир Путин не уступил ни дюйма ни по одному из вопросов, отмечает ведущий международный корреспондент CNN Кларисса Уорд. При этом журналистку удивил в целом оптимистичный настрой российского лидера, назвавшего диалог с американским коллегой открытым и откровенным.

КЛАРИССА УОРД, ведущий международный корреспондент CNN: Послушайте, он (Путин — прим. ИноТВ) не уступил ни дюйма ни по одному из щепетильных, острых вопросов. Неоднократно упоминалась Украина. Он говорил: послушайте, здесь можно говорить только об одном — Минские соглашения, Минские соглашения и ещё раз Минские соглашения. Любому, кто пристально наблюдает за этим конфликтом, известно, что Минские соглашения сложно устроены. Они предусматривают решение вопроса об автономии и выборах. Он не позволял втянуть себя в обсуждение какой-либо специфики.

ВОЛЬФ БЛИТЦЕР, ведущий CNN: Он не уступил ни в чём.

КЛАРИССА УОРД: Он не уступил ни дюйма ни по одному из этих вопросов, но, откровенно говоря, никто из нас этого от него и не ждал. Меня удивил его в целом оптимистичный тон, когда он вошёл без какого-либо заготовленного заявления. Будто говорил: «Мне всё равно, я отвечу на все ваши вопросы». И услышать от него, что это было конструктивно, что он говорил с Байденом на одном языке — мне показалось это интересным. Он сказал, что встреча была продуктивной и он надеется, что, возможно, это может стать началом следующих шагов в правильном направлении с целью вернуть отношения в нормальное русло. Многие из нас немного забеспокоились, когда встреча завершилась раньше намеченного, и разумеется, мы всё ещё ждём интерпретации событий со стороны Байдена. Но я могу сказать, что тон показался мне более позитивным, чем я ожидала. Хотя очевидно, Путин стоял на своём в вопросах, которые он рассматривает, как…

ВОЛЬФ БЛИТЦЕР: Да, он сказал, что разговор был открытым и откровенным. «Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны… настроены на то, чтобы искать решение», — заявил он.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир: 16 июня 2021 года.