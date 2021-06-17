«Не перезагрузка, но возврат к нормальной дипломатии» — мировые СМИ о встрече Байдена и Путина

Мало кто ждал от прошедшей встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина больших прорывов и стратегических изменений. Однако, по мнению многих иностранных журналистов, «взрослый», в особенности по сравнению с переговорами главы Кремля с Дональдом Трампом в Хельсинки, саммит помог странам вернуться к «нормальной дипломатии» и диалогу.

16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж состоялась первая встреча между главами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Президент Швейцарии Ги Пармелен приветствовал гостей в «городе мира», где в период холодной войны в 1985 году прошла первая встреча между лидерами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым.

Тщательная подготовка и «призрак Хельсинки»

Впервые увидевшись лично, главные участники нынешних переговоров, как отметил CNN, обменялись «довольно значимым рукопожатием», но при этом, по наблюдениям Politico, сохраняли «каменные лица».

Интернет-издание Politico также обратило внимание на то, что на эту встречу российский президент, который в прошлом нередко заставлял мировых лидеров ждать, прибыл на 15 минут раньше своего американского коллеги. «Вызывающе пунктуален», — прокомментировала испанская газета El País.

«Визуально первая встреча на высшем уровне между президентом США Джо Байденом и Владимиром Путиным началась холодно и отстранённо... Байден приехал на 15 минут позже Путина и со значительно более длинным кортежем. В Путинской колонне было 17 автомобилей — почти демонстративно отсутствовал медицинский фургон, ведь дзюдоист и хоккеист в Кремле в хорошей форме. Колонна Байдена состояла из 38 автомобилей, включая медицинский фургон», — описал в своей статье корреспондент Die Welt Торстен Крауэль.

Лидеры обменялись подарками, и даже в них журналисты и эксперты обнаружили свой символизм. Так, Байден презентовал Путину солнечные очки-авиаторы компании, которая также производит этот аксессуар для американских военных и союзников по НАТО. Символично, ведь до этого глава Белого дома побывал на саммите альянса в Брюсселе, где подтвердил приверженность Вашингтона блоку и призвал его участников объединиться для противостояния России и Китаю, объяснил CNN. Второй подарок Байдена — хрустальная скульптура американского бизона, по словам представителя Белого дома, представляющего собой «силу, единство и стойкость».

Характеризуя встречу, газета Le Parisien написала: «Признаком некоторой напряженности было то, что все практические детали были тщательно оговорены: мебель, кофе-брейки, наушники — и всё это до последней минуты, призналась сотрудница службы протокола города в интервью государственному радио». При этом, несмотря на отлаженный процесс, не обошлось и без хаоса. Журналистам, хотевшим запечатлеть исторический момент, пришлось толкаться друг с другом и сотрудниками службы безопасности, чтобы попасть в тесную комнату, где расположились лидеры. «Все толкались кричали, не все американские журналисты смогли протиснуться внутрь», — рассказала Daily Express корреспондент ABC World Сесилия Вега.

По информации NBC News, Байден несколько дней готовился к предстоящей встрече. «Незадолго до своего отъезда из США в Европу он собрался в Комнате Рузвельта в Белом доме с группой приглашённых экспертов по России, включая бывших сотрудников администраций Обамы и Трампа, и обсудил ряд вопросов относительно того, как вести себя с Путиным».

Многие СМИ сравнили саммит в Женеве с первой встречей Путина с предыдущим президентом США Дональдом Трампом. «Для Байдена эта встреча должна была стать противоположностью Хельсинки, шансом показать, что он не позволит Путину собой воспользоваться, как Дональд Трамп в Финляндии в 2018-м. Та встреча прошла так плохо, что бывший советник Трампа Фиона Хилл заявила, что подумывала сымитировать приступ или включить пожарную тревогу, чтобы скорее закончить пресс-конференцию», — напомнила британская The Guardian. Байдену предстояло «изгнать призрака Хельсинки, столкнуться с Путиным лицом к лицу и показать, что он восстановил баланс во внешней политике США».



«Очевидные и простые в реализации результаты»

Если говорить о том, как прошли сами переговоры, президенты Джо Байден и Владимир Путин оба описали их как дружественные и конструктивные. «И тем не менее эти переговоры не продемонстрировали особых признаков прогресса в российско-американских отношениях и ясно показали, что между двумя странами доверия мало», — полагает Politico.

The Guardian констатировала, что «встреча помогла добиться некоторых конкретных результатов»: «В преддверии переговоров в среду ожидания были не особо большие, учитывая плохое состояние двусторонних отношений. В итоге были достигнуты очевидные и простые в реализации результаты». Так, как сообщила The Daily Telegraph, «Владимир Путин сигнализировал о примирении в дипломатической размолвке с Соединёнными Штатами, объявив, что послы обеих стран в ближайшее время вернутся на свои посты».

«Без жестов солидарности или товарищества, в атмосфере протокола и прагматизма, оба лидера обязались начать отраслевые переговоры по разоружению, предотвращению ядерного конфликта и кибербезопасности», — заметила El Periodico. Газета назвала начало переговоров по контролю над вооружениями и их сокращению «главным ощутимым достижением саммита в Женеве».

Немецкий канал N-TV увидел в результатах переговоров, которые должны дать начало обсуждениям по многим «конфликтным темам», «знак ослабления напряжённости» между Москвой и Вашингтоном». Эту позицию разделяет и El País: «Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, состоявшаяся вчера в Женеве, открывает новую перспективу в отношениях между двумя державами после этапа напряженности и ухудшения отношений. Было бы наивно ожидать существенных улучшений и стратегических изменений, но встреча представляет собой долгожданный поворотный момент». «Соединённые Штаты и Россия не перезагружают свои отношения, а восстанавливают их», — объяснила испанская газета ABC.



«Putin show»

Как заявила корреспондент CNN Кларисса Уорд, в конечном счёте Путин «не уступил ни дюйма» ни по одному из острых вопросов, включая Украину. «Меня удивил его в целом оптимистичный тон, когда он вышёл (на пресс-конференцию. — ИноТВ) без какого-либо заготовленного заявления. Будто говорил: «Мне всё равно, я отвечу на все ваши вопросы». И услышать от него, что это было конструктивно, что он говорил с Байденом на одном языке — мне показалось это интересным. Он сказал, что встреча была продуктивной и он надеется, что, возможно, это может стать началом следующих шагов в правильном направлении с целью вернуть отношения в нормальное русло», — рассказала американская журналистка.

«Во время пресс-конференции Владимир Путин казался удовлетворённым. С одной стороны, он приветствовал прагматизм и «огромный опыт» Джо Байдена, высказав предположение, что они говорят «на одном языке», и приветствовал его «моральные качества». С другой стороны, он разорвал в клочки всю критику в адрес своей страны. Кибератаки? По его утверждению, они прежде всего идут из США. Алексей Навальный? «Этот человек» уклонялся от своих юридических обязанностей после приговора и «хотел» того, что его ожидало. … В общем, классическое риторическое упражнение по постоянному переворачиванию обвинений, которое нравится российскому режиму», — пришла к выводу Le Monde.

Некоторые наблюдатели посчитали, что само проведение саммита уже сыграло на руку российскому президенту. «Это было «Putin show»… Видение Путина подразумевало под собой открытие каналов связи. Путин был явно доволен тем, что саммит состоялся. Он находится в фазе освоения новой американской администрации и попытке умиротворения любых антироссийских настроений», — процитировал TVP Info польского эксперта по международным делам Ярослава Гузы. Схожую точку зрения выразил и бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский: «Я считаю, что встреча с Байденом это большая победа Путина, программа максимум которого заключалась в возрождении мощи России до уровня Советского Союза. В конце концов, он много раз говорил, что распад Советского Союза был самой большой катастрофой в истории России, и он хотел бы вернуться в 1970-е и 1980-е годы, во времена Брежнева, когда о судьбе мира решали советско-американские саммиты, и как раз это ему предложил сделать Байден».

Глава Белого дома, на взгляд некоторых аналитиков, на встрече выглядел неубедительно. «В Женеве президент США выглядел не наилучшим образом. Конечно, точно неизвестно, как проходили переговоры за закрытыми дверями. Но контраст между пресс-конференцией Путина, который был наглым и врал всем в глаза, но явно контролировал все, и конференцией Байдена, у которого был подготовлен список журналистов, а затем он просто ушёл и всё выглядело очень искусственно, этот контраст не мог быть более показательным», — заявил Fakt польский профессор Збигнев Левицкий. Даже тот факт, что переговоры продлились три часа вместо ожидаемых четырёх-пяти, по мнению эксперта, говорит о «несерьёзном» настрое Байдена.

Экс-президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Fox News также дал не слишком высокую оценку своему преемнику: «Думаю, в целом, мы ничего не добились. Мы предоставили России большую сцену и ничего не получили взамен. Мы отказались от чего-то невероятно важного. Я остановил строительство газопровода «Северный поток». Его остановили, а потом возобновили. И мы ничего не получили взамен... Думаю, для России это был хороший день, но я не знаю, чего добились мы».

Впрочем, некоторые журналисты и эксперты всё же охарактеризовали работу Байдена в положительном ключе. Le Parisien написала: «Пришедший к власти почти пять месяцев назад Джо Байден играл по-крупному. Несмотря на то, что Белый дом постоянно подчеркивал, что не следует ожидать от встречи каких-либо впечатляющих прорывов, 78-летний президент США знал, что в Женеве у него будет возможность отшлифовать свой имидж тонкого переговорщика». А профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент в комментарии для CNN и вовсе присвоила американскому президенту оценку «пять с минусом» за саммит. Для полноценной «пятёрки», по словам аналитика, хотелось бы видеть соглашения по «более спорным вопросам», но, «вероятно, это было невозможно».

В конце пресс-конференции Байдена неожиданностью для многих стала резкая реакция президента на вопрос американской журналистки, почему он «уверен», что Путин изменит своё поведение, которое Америка считает «враждебно настроенным», сообщил Fox News. «Я не уверен, что он изменит своё поведение. Чем вы там, чёрт возьми, занимаетесь? Когда я сказал, что я уверен? Давайте проясню. Я сказал, что его поведение изменится, если весь остальной мир будет на него реагировать и поможет уменьшить его влияние. Я ни в чём не уверен. Я просто констатирую факт», — отрезал глава Белого дома. А на возражения корреспондентки ответил: «Если вы этого не понимаете, эта работа не для вас».

«Взрослые вернулись»

Подводя итоги встречи, обозреватель CNN Фарид Захария подчеркнул: «Думаю, это был очень успешный саммит, успешный для обоих лидеров. Но ведь этого, в конце концов, и ждёшь от подобных взрослых переговоров, взрослой внешней политики. Я бы сказал, что основная тема этой встречи — взрослые вернулись. Мы ведём серьёзное обсуждение со страной, с которой у нас множество разногласий. Это было профессионально, вежливо. Ну знаете, все эти эпитеты, которые звучат скучно, но именно они помогают сохранять стабильность, мир и процветание в мире. Именно таким образом мы пытаемся строить предсказуемые стабильные отношения между наиболее могущественными странами мира». По мнению эксперта, это не была встреча в духе холодной войны, когда заключались важные сделки по контролю над вооружениями и прочие большие соглашения, — «скорее двусторонняя встреча между двумя наиболее могущественными странами мира, и прошла она успешно, хорошие отношения были налажены».

Шведское издание Dagens Nyheter резюмировало: «И Путин, и Байден ясно дали понять журналистам, что им не обязательно стремиться стать родственными душами. Им просто нужно вести прямой диалог о национальных интересах США и России и указывать на разногласия».

Корреспондент SVT Берт Сундстрём описал саммит как «в какой-то мере возвращение к нормальной дипломатии между США и Россией». Ну а что будет дальше, как заявил Байден, зависит от Москвы. Её дальнейшие действия покажут, «услышал ли Путин мысль, которую приехал донести до него американский президент», заключило Politico.