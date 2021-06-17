NBC: на саммите Байден обошёлся без угроз или ультиматумов, но предупредил Путина о последствиях российского вмешательства

Американский президент Джо Байден во время пресс-концеренции назвал «позитивной» прошедшую встречу с Владимиром Путиным: российский президент явно не собирается развязывать холодную войну, однако об успехе переговоров можно будет говорить, если он изменит свою позицию по отношению к США. При этом Байден не угрожал и не выдвигал ультиматумов, однако подчеркнул, что не оставит без ответа новые кибератаки и вмешательство в выборы со стороны России, пишет NBC.

Президент Джо Байден назвал тон прошедших в среду переговоров с Владимиром Путиным «хорошим, позитивным», несмотря на обсуждение длинного списка острых вопросов от кибератак до нарушения прав человека, сообщает NBC.

«Я сказал президенту Путины, что моя политика не (направлена. — ИноТВ) против России или кого-то ещё, — цитирует издание лидера Соединённых Штатов. — Она для американских людей». По словам Байдена, ни один президент США не сможет «верно служить» своему народу, если «не будет выступать в защиту демократических ценностей, бороться за всеобщие и фундаментальные свободы». Поэтому, как заверил он Путина, «права человека всегда будут активно обсуждаться».

На пресс-конференции по итогам переговоров глава Соединённых Штатов заявил, что обсудил с российским президентом ряд вопросов, в том числе судьбу американцев Пола Уилана и Тревора Рида, отбывающих наказание в тюрьме, меры контроля над вооружением, арест лидера оппозиции Алексея Навального, важность свободной прессы, кибербезопасность, попытки России сорвать демократические выборы, а также ситуацию в Украине и Белоруссии. Как подчеркнул Джо Байден, эту встречу можно будет назвать успешной, если через несколько месяцев конфронтационная позиция Путина по отношению к США улучшится. Он заявил, что не может с уверенностью гарантировать изменение поведения президента России, однако, по его ощущениям, «последнее», что хочет Путин, — это развязать новую холодную войну. К тому же американский лидер отметил, что его российскому коллеге, похоже, важно поддерживать международный авторитет, и это может повлиять на его желание сотрудничать.

«Я сказал президенту Путину, что нам нужны некоторые основные правила поведения, которым мы все сможем подчиняться», — приводит издание слова Джо Байдена. Хотя американский президент не угрожал и не ставил ультиматум, он заявил Путину, что США ответят в случае нового вмешательства России в выборы. Кроме того, по словам лидера Соединённых Штатов, Москву будут ждать «катастрофические» последствия, если Навальный погибнет в тюрьме. Байден также рассказал журналистам, что предоставил своему собеседнику список 16 важных объектов инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам: в случае их повторения США примут ответные меры.

Несмотря на оптимистический тон, который избрал Байден для описания будущего русско-американских отношений, Владимир Путин во время собственной пресс-конференции вновь опроверг причастность России к недавним кибератакам на американские правительственные организации, обвиняя США и другие страны в том, что они совершили больше нарушений. Также российский президент не стал отвечать на вопросы о Навальном и нарушении прав человека, напомнив о насилии в Соединённых Штатах и нападении на Капитолий 6 января. При этом в целом российский лидер назвал переговоры «конструктивными» и объявил, что он и президент Байден договорились вернуть послов обеих стран на их рабочие места, пишет NBC.