Vienna Online: мир только с Россией — Курц призвал Евросоюз к диалогу с Москвой

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул важность диалога между Россией и ЕС и поприветствовал итоги саммита Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает Vienna Online. Курц отметил, что необходимо открыто обсуждать разногласия и «продолжать делать выводы». Однако, по его словам, чтобы «предотвратить нисходящую спираль в отношениях», каналы для разговора должны оставаться открытыми. Канцлер подчеркнул: «В Европе мир будет только с Россией, а не против неё».
В преддверии планового саммита глав государств и правительств Евросоюза 24-25 июня канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о важности диалога с Россией. В своём заявлении по итогам видеоконференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и другими главами правительств Курц подчеркнул, что рад саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина и возвращению их послов, поскольку это «позволит открыть каналы для диалога между двумя сверхдержавами», сообщает Vienna Online.
Курц выступает за диалог между ЕС и Россией, несмотря на все существующие разногласия. «Мы должны пойти по этому пути и в ЕС. Важно оставаться в диалоге и придерживаться чёткой линии в случае разногласий, например, по вопросам прав человека, которые мы также должны открыто обсуждать», — призвал Курц. По его словам, он сказал об этом председателю Евросовета Шарлю Мишелю. «Мы должны открыто обсуждать имеющиеся у нас разногласия и продолжать делать выводы, если происходят нарушения прав человека и международного права. Но и чтобы защитить наши интересы и предотвратить новую нисходящую спираль в отношениях, мы должны поддерживать открытыми каналы для разговора», — подчеркнул канцлер.
С точки зрения Курца, в то же время существуют области, в которых сотрудничество между Брюсселем и Москвой имеет смысл. В качестве примера он назвал борьбу с изменением климата или пандемией коронавируса. «В Европе мир будет только с Россией, а не против неё», — заявил Курц.
В видеоконференции также приняли участие главы правительств Греции, Испании и Латвии Кириакос Мицотакис, Педро Санчес и Кришьянис Кариньш, а также президент Болгарии Румен Радев. Круг тем, обсуждавшихся в ходе подготовки к саммиту ЕС, включал пандемию коронавируса, преодоление экономического спада, миграцию, отношения с Турцией и Россией. Сообщается, что Курц также призвал к стратегической дискуссии по отношениям ЕС со Швейцарией.
На предстоящем саммите верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель представит доклад, посвящённый отношениям с Россией. Новая стратегия ЕС предполагает тройной подход: противодействие, сдерживание и диалог. Во-первых, ЕС намерен препятствовать нарушениям прав человека и международного права в России и на постсоветском пространстве. Во-вторых, Евросоюз должен стать более сильным и устойчивым и развивать свои кибернетические и оборонные возможности, а также возможности по борьбе с кампаниями по дезинформации. В-третьих, следует также попытаться убедить Россию сотрудничать в таких областях, как борьба с изменением климата или международная борьба с терроризмом, передаёт Vienna Online.
Член думского комитета по информполитике Евгений Ревенко, один из авторов закона, ужесточающего правила цитирования других СМИ, прокомментировал решение президента России Владимира Путина отклонить документ.
По представлению СБУ Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского музыканта, фронтмена группы «Земляне» Сергея Скачкова в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение президента России Владимира Путина отклонить закон, которым предусматривалось введение ответственности для средств массовой информации за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности.
Пресс-служба сборной России прокомментировала ситуацию с защитником национальной команды Марио Фернандесом, который занимается по индивидуальной программе под наблюдением врачей после получения травмы в матче второго тура чемпионата Европы по футболу — 2020 с Финляндией.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT заявил, что поддерживает решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить коронавирусные ограничения.
Бывший заместитель председателя Центробанка и заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате.
Общая сумма мошеннических операций на сайтах объявлений, таких как «Авито», «Юла» и «Авто.ру», с октября 2019 года составила почти 1,4 млрд рублей. Согласно исследованию сервиса мониторинга даркнета DLBI, обманом покупателей занимается более 200 группировок злоумышленников.