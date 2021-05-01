Contra Magazin: Вена — это хороший выбор «нейтральной территории» для встречи Путина и Байдена

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести планируемую встречу главы Кремля Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Вене, сообщает Contra Magazin. И это хороший выбор «нейтральной территории, отмечает издание, ведь Австрия десятилетиями поддерживает хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом.

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил главе Кремля Владимиру Путину провести планируемый российско-американский саммит в Вене, сообщает Contra Magazin. Такую возможность он обсудил с ним во время телефонного разговора.

«Канцлер предложил провести возможный российско-американский саммит в Вене, если будет достигнуто согласие о его проведении», — сообщили в Москве. 13 апреля президент России и его американский коллега Джо Байден провели телефонные переговоры, во время которых глава Белого дома предложил встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», напоминает изадние.

Позже Байден конкретизировал, что предлагает провести мероприятие летом в Европе. Австрия десятилетиями поддерживает хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом, отмечает Contra Magazin, поэтому это хороший выбор «нейтральной территории» для проведения российско-американского саммита.