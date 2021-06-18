«Кулак будет позже»: Климкин рассказал, как Байден дал Путину второй «испытательный срок»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Джо Байден применяет в отношении Владимира Путина метод чередования мягкой и жёсткой силы. Как пишет «Главред», украинский дипломат добавил, что встреча двух глав государств завершилась с преимуществом Байдена, поскольку саммит США и России состоялся после того, как американский президент встретился с союзниками и подписал ряд важных документов в европейском и евроатлантическом направлениях.

Президент США Джо Байден применяет в отношении Владимира Путина метод чередования мягкой и жёсткой силы, уверен бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как пишет «Главред», дипломат считает, что Путин получил второй «испытательный срок», однако Байден уже успел заявить о создании группы не только по стратегической стабильности, но и по вопросам киберпреступности.

«Железная воля есть, а кулак будет позже. По такой уголовной терминологии это на самом деле второй испытательный срок. Первый ему Байден дал, когда вышел и ввёл санкции в отношении России за вмешательство в выборы, за киберпреступность. А теперь встреча, он ведь играет с ним в тактику кнута и пряника и говорит, что теперь создается группа по стратегической стабильности и в отношении киберпреступности», — заявил Климкин.

По его словам, встреча двух глав государств завершилась с преимуществом Байдена. Саммит США и России состоялся после того, как американский президент встретился с союзниками и подписал ряд важных документов в европейском и евроатлантическом направлениях.

«По футбольной терминологии, эмоционально это для Байдена 2:1, так как у Путина тоже есть один гол, мы должны быть честными. Он же хочет выглядеть внутри России как сильный президент, тут он жмет руку Байдену, кстати, и в США Байдена критикуют за встречу с Путиным. Но Байден вышел победителем. Он встретился с Путиным после ряда очень важных мероприятий: подписание новой Атлантической хартии с Джонсоном, саммит G7, саммит НАТО, саммит США – ЕС. Сколько союзников у Байдена и сколько союзников у России?» — подчеркнул Павел Климкин.