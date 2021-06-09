Климкин: Украине для вступления в ЕС придётся делать политически самоубийственные вещи

Разговоры политиков о скором членстве Украины в Евросоюзе являются спекуляциями и введением людей в заблуждение, считает бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Как пишет «СТРАНА», Климкин считает, что принятие страны в ЕС может произойти не раньше 2035 года, однако для этого Украине придётся совершать «болезненные и политически самоубийственные вещи».
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает спекуляциями и введением людей в заблуждение разговоры политиков о скором вступлении Украины в Евросоюз. Как пишет «СТРАНА», по его прогнозу, это произойдёт не раньше 2035 года.
«Даже если интенсивно вести предвступительные переговоры, то реальна ориентировочная дата, которую я называю, — 2035 год. Все те, кто говорит, что можно раньше, на самом деле просто вводят людей в заблуждение и занимаются политическими спекуляциями. Поскольку я много работал с ЕС, то знаю, как устроены процессы и механизмы внутри, какое там настроение. Некоторые немецкие и французские политики, с которыми я общаюсь, тоже считают, что 2035-й — это достаточно реальная дата. Ранее это невозможно, просто учитывая сегодняшние процедуры внутри ЕС», — ответил Климкин.
По его словам, «нам нужно будет сделать реально много вещей, некоторые из них будут очень болезненными и политически самоубийственными при внедрении соответствующих директив».
«Нам нужно будет посмотреть, как мы будем интегрироваться в ЕС с точки зрения того же сельского хозяйства, это тоже непростая история. При этом переговоры о предоставлении перспектив членства могут начаться даже раньше, чем в 2027 году, а сами предвступительные переговоры в случае Украины продлятся 8-10 лет, не меньше. Это будет амбициозная, но абсолютно реальная цель с точки зрения опыта последних членов ЕС — той же Хорватии», — пояснил экс-министр.
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