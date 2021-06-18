ZDF: Байдену досталось от прессы за мягкость в переговорах с Путиным

В России и США по-разному оценили результаты переговоров главы Кремля Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сообщает ZDF. В Кремле саммит назвали встречей «со знаком плюс», а вот СМИ в США раскритиковали Байдена за недостаточную жёсткость и отсутствие конкретных результатов, рассказывает немецкий телеканал.

Саммит между президентом России Путиным и президентом США Байденом в Кремле назвали встречей «со знаком плюс». Вчера в Женеве оба договорились о возобновлении переговоров по контролю за вооружением, а также возвращении послов в Москву и Вашингтон. Однако в США к этой встрече отнеслись не так положительно.

Джо Байден находится под давлением: ему нужно объяснить, как этот саммит изменит поведение Путина.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Поведение изменится, когда Россия из-за своих действий потеряет уважение мира.

Для американской прессы это прозвучало не очень убедительно, ведь до этого Владимир Путин описал свою собственную картину произошедшего на саммите. По его словам, на нём не было никакой враждебности, только разногласия.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: По многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, всё-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Переговоры были конструктивными.

По его словам, теперь планируется провести переговоры по поводу разоружения, глобального потепления и кибератак, хотя к последним Россия не имеет никакого отношения.

Возможно ли такое, что Байден выделил своему российскому коллеге слишком много места на сцене? Был ли он во время переговоров настолько жёстким, как обещал? На все эти вопросы президенту США пришлось отвечать на пресс-конференции.

ДЖО БАЙДЕН: Есть реальная возможность улучшить наши отношения, не предавая при этом наши принципы и ценности.

Того, что Байден собирается через три месяца проверить соглашения, американской прессе недостаточно. Что же дал саммит?

ДЖО БАЙДЕН: Если Вы этого не понимаете, то Вы выбрали не ту профессию.

Джо Байден вынужден объясняться.

Дата выхода в эфир 18 июня 2021 года.