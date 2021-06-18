Польский историк: Байден не Трамп, он быстро сдал Варшаву «на растерзание» Берлину и Москве

Во внешней политике США Байден отводит важное место России и полностью пренебрегает такими странами как Польша и Венгрия, говорит польский профессор Мечислав Рыба. В беседе с Nasz Dziennik он предлагает обратить внимание на наивность поляков, которые вовремя не заметили кардинально расхождения польских и американских интересов. Сегодня Берлин и Москва пытаются усмирить Польшу — единственный центр силы, который в состоянии противостоять немецко-российскому союзу, уверен автор.

«Отчётливо видно, что в этом американском байденовском проекте Россия занимает важное место», — говорит в беседе с Nasz Dziennik польский профессор Мечислав Рыба. Он не считает, что Байден повторяет ошибку Обамы или Рузвельта, который в начале Второй мировой войны воспринимал Россию в качестве нормального партнера. «После Второй мировой войны американцы превратили два океана в свои внутренние моря. Для того, чтобы совершить это, им необходимо было не только победить Германию, но лишить англичан местного господства. Следовательно, после Второй мировой войны уже не британцы, а именно американцы господствовали на морях, а Советский Союз в свою очередь получил Центральную Европу. В целом США многое выиграли от этого шага», — констатирует он.

Историк уверен, что сегодня окружение Джо Байдена рассматривает Китай как своего главного противника в стратегическом плане, который может лишить США мирового господства, особенно в Тихом океане и Евразии. Именно поэтому на данный момент американцы оценивают свои ресурсы, чтобы оценить, достаточно ли они сильны, чтобы сохранить своё глобальное господство, или им всё-таки необходимо будет с кем-то договариваться. «Всё указывает на то, что они решили, что в Европе они будут ладить с Германией, а в Евразии хоть как-то договорятся с россиянами, ведь стабилизация отношений с Москвой даст им возможность окружить Китай», — поясняет Мечислав Рыба.

Он обращает внимание на то, что Путин вряд ли решится на полномасштабный союз с США направленный против Китая, и эта возможность едва ли будет главным вектором политики Кремля. «Путин будет играть с американцами так долго, пока это будет ему выгодно. К примеру, ему выгоден «Северный поток—2» и отмена санкций в отношении него, поэтому он будет в какой-то мере сотрудничать с Вашингтоном. Одновременно он будет сотрудничать с Пекином, конечно настолько, насколько это будет ему выгодно. Продажа сырья, торговля и так далее. Это всё будет и далее иметь место, поэтому Путин выигрывать в ходе этого китайско-американского конфликта», — добавляет он.

В беседе Мечислав Рыба также затрагивает тему коллективной безопасности в рамках НАТО. Он предупреждает, что времена меняются, и сегодня мир имеет дело с войной нового поколения. На настоящий момент угрозой выступает гибридная война, война в киберпространстве, вмешательство в выборы в разных странах, поддержка различных центробежных революционных движений, порождение всевозможных конфликтов, ослабляющих отдельные государства. Отказавшись от санкций в отношении газопровода «Северный поток—2», Байден по сути приоткрыл новые горизонты для Путина. В этой новой реальности, Россия всегда может сказать, что не вышла на такой уровень агрессии, который нарушал бы 5 статью Основополагающего акта НАТО, который прежде всего подразумевает под собой войну в классическом понимании этого слова.

Он признаёт, что на настоящий момент в Европе администрация Джо Байдена, в отличие от администрации Трампа, делает ставку на Германию, но всё ещё может измениться. Он также обращает внимание на идеологический фактор — пренебрежение такими странами, как Польша и Венгрия, которые не вписываются в революционную доктрину команды Барака Обамы, а теперь и Джо Байдена. «Если всё это сложить вместе, то можно увидеть нашу наивность и, конечно, полное расхождение польских и американских интересов. Сегодня наша политическая элита на себе ощутила расхождения американских и польских интересов, особенно тех, которые определены новой администрацией в Белом доме. Во время президентства Дональда Трампа все было по-другому, всё как-то работало (…)», — сожалеет он.

В интервью с Nasz Dziennik профессор признаёт, что своей расстановкой внешнеполитических акцентов, Байден по сути передаёт Центральную Европу, Польшу в руки Германии, а косвенно и в руки России. Он напоминает, что вскоре после перезагрузки с Москвой инициированной Обамой, имела место смоленская авиакатастрофа, причины которой до сих пор не выяснены.



«Как известно, россияне обязательно воспользуются моментом, когда кто-то уходит с поля действий, когда даёт им больше свободы. Цель кибератак на Польшу, с которыми мы сейчас столкнулись, состоит в высмеивании нашей страны, дискредитации и разжигании внутреннего конфликта. Это демонстрация силы и того, как нам ещё могут навредить. Немцы и россияне пытаются усмирить Польшу, потому что знают: в Центральной Европе только Польша в состоянии стать центром силы в попытке противостояния немецко-российскому союзу. В геополитическом плане это превращает Польшу в «зону деформации», — резюмирует польский историк.