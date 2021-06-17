TVP Info: Варшава лично выскажет президенту Германии своё мнение по поводу «Северного потока—2»

Немецким партнёрам стоит ещё раз прислушаться к нашему критическому мнению и предупреждениям касательно последствий запуска газопровода «Северный поток —2», заявил в преддверии визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Варшаву глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. В связи с эти он также обратил внимание на возможный рост напряжённости и снижения уровня безопасности в Европе.

Завтра президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет в Варшаву с официальным визитом, который приурочен к 30-летию подписания польско-немецкого Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве. Вопрос соблюдения положений договора сбудет обсуждаться в ходе переговоров президентов Германии и Польши, сообщает TVP Info.

Утром во дворе Президентского дворца состоится официальное приветствие Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны Анджеем Дудой. После него лидеры обеих стран побеседуют наедине, а потом состоятся пленарные переговоры делегаций под председательством президентов и встреча со СМИ.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что кроме обсуждения реализации положений польско-немецкого договора будут обсуждаться также текущие вопросы — ситуация в Белоруссии и на Украине, будущее ЕС и «новые трансатлантические отношения», которые вытекают из недавних шагов как с американской, так и с немецкой стороны. «Нашим немецким партнёрам стоит ещё раз прислушаться к нашему критическому мнению и предупреждениям касательно последствий запуска газопровода «Северный поток —2». Мы последовательно выражаем нашу критическую позицию по этому вопросу американской и немецкой стороне. Мы указываем на последствия в виде роста напряжённости и снижения уровня безопасности в Европе», — добавил он.

Также в ходе визита пройдёт официальный завтрак в честь Президента Федеративной Республики Германия и встреча в Королевском замке с польско-немецкой молодёжью. «Президенты хотят поговорить с молодыми людьми, которые знакомы друг с другом, и этим путём выстраивают эмпатию и понимание. Они хотят поговорить с ними на тему будущего этих отношений», — пояснил он.

Щерский обратил внимание на то, что в польско-немецких отношениях особенно важно с пониманием относиться к аргументам и эмоциям другой стороны, которые могут быть выстроены только путём прямых контактов», — добавляет он.

TVP Info напоминает, что 17 июня 1991 года в Бонне канцлер Германии Гельмут Коль и премьер-министр Республики Польша Ян Кшиштоф Белецкий подписали Договор о добрососедстве и дружеском сотрудничестве. Вместе с договором о границе на Одере и Нейсе он безусловно открыл новую главу в отношениях между двумя государствами. Как указано в первой статье договора, отныне Польша и Германия должны стремиться создать Европу, в которой будут уважаться права человека и основные ценности, а границы утратят свой разделяющий характер.