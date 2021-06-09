Моравецкий: с завершением «Северного потока — 2» Россия сможет ещё глубже вклиниться на Украину

В свете «российской экспансии» Запад должен демонстрировать последовательную политику, а также набраться терпения, делая ставку на единство, заявил в интервью Newsweek премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. При этом политик крайне разочарован решением Байдена перестать активно мешать прокладке «Северного потока — 2», отметив, что по завершению работ Россия сможет ещё глубже вклиниться на Украину.

Под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого Польша начала склоняться к национализму, что вызвало одобрение многих западных консерваторов, однако подобный поворот был встречен с осуждением некоторыми прогрессивистами. В геополитическом плане Польша находится между сердцем Западной Европы и широким зонтиком российского влияния к востоку. Польшу Моравецкого стоит однозначно охарактеризовать как проевропейски и проамерикански настроенную страну. В своём первом крупном англоязычном интервью журналу Newsweek премьер-министр поднял ряд проблем, стоящих перед Европейским союзом и Польшей.

В ходе беседы польский премьер поднял тему укрепления демократии в ЕС, сути «Инициативы трёх морей», а также раскритиковал резкий поворот президента США Джо Байдена по вопросу «Северного потока — 2» — газопровода, который должен напрямую соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря.

Что касается «Инициативы трёх морей», то Моравецкий не считает, что этот проект, предполагающий глубокое сотрудничество ряда стран Восточной и Центральной Европы, является неким противовесом остальному ЕС. По его мнению, данный проект может занять место ныне «отсутствующего лёгкого» Европы, дополняющего первое «лёгкое» в лице Западной Европы. «Инициатива трёх морей» подразумевает строительство инфраструктуры в направлении с юга на север.

«Развивая «Инициативу трёх морей и дополняя её недостающей инфраструктурой, мы собираемся укрепить присутствие ЕС в многомерном трансатлантическом сообществе в этой части мира. Таким образом весь ЕС и трансатлантическое сообщество станет сильнее. Поэтому поддержка, а не борьба с этим направлением — это в интересах США и Западной Европы», — считает Моравецкий.

Что же касается «российской экспансии» и «российской угрозы», которая проявляется как в непосредственных нарушениях границы, так и в действиях в киберпространстве, Запад, по мнению польского премьера, должен продемонстрировать последовательную политику и терпение.

«Стабильная стратегическая политика по отношению к России — это непростой вопрос как для нас, так и для ЕС, где правительства меняются гораздо чаще, чем в России, и где существуют различные мнения по поводу этой страны. Чем дальше на запад, тем меньшую угрозу видят в России, — признал политик. — Несмотря на это, нам удалось выработать общий взгляд на антироссийские санкции, введённые за оккупацию* Крымского полуострова... С другой стороны, мы по-прежнему пытаемся убедить — или, точнее, разубедить — Россию, что ей не нужно агрессивное поведение в стратегическом плане. Если посмотреть со стратегической точки зрения, Россия может стать одним из препятствий для дальнейшего роста Китая и укрепления его влияния в мире. Однако чтобы это стало реальностью, нужна поистине мирная и неагрессивная Россия — образ, который сложно себе представить».

Между тем, Моравецкий абсолютно уверен в том, что Россия пользуется своими энергоресурсами в качестве оружия, причём не только в Европе, но и в других регионах. «В Сирии, Ливии и других частях мира они очень активно пользуются этим инструментом в своей внешней политике. И это также та область, где мы в контексте НАТО вместе пытаемся их укротить», — отметил он.

В свете последних событий в Белоруссии Моравецкий считает, что Минск во многом существует в тени России, что серьёзно усложняет диалог с Лукашенко, поскольку тот представляет далеко не только себя самого. При этом польский премьер ещё раз осудил принудительную посадку самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

Что же касается «Северного потока — 2», то Моравецкий «крайне разочарован» недавним изменением позиции на этот счёт со стороны США, которые на протяжении последних нескольких лет активно пытались мешать прокладке трубопровода. По его мнению, администрация Байдена пошла на это, руководствуясь «ложными надеждами», что отказавшись от давления, Вашингтон сможет восстановить отношения между США и Европейским союзом.

«Германия — это не ЕС, — напомнил политик. — Германия — это Германия; у них есть свои интересы, и так получилось, что их интересы совпадают с российскими. Однако с трансатлантическими интересами они не совпадают».

«Главный момент заключается в том, что, останавливая «Северный поток — 2», мы пытались не дать русским возможности накапливать средства, идущие на финансирование военных разработок и проведение агрессивной политики. И до самого недавнего времени этот курс приносил свои плоды. Поэтому такой разворот крайне разочаровал не только Польшу, но и многие европейские страны», — подчеркнул Моравецкий.

В результате, как считает премьер, такое развитие событий окажет негативное влияние на трансатлантическое единство, а Россия получит в руки мощный инструмент для сеяния раздора на Западе и давления на Украину и Белоруссию.

«Ничто теперь не помешает России глубже вклиниться на Украину, потому что украинская газопроводная система в ближайшем времени — после полной прокладки и введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» — окажется бесполезной», — полагает Моравецкий.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).