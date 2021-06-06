Польские эксперты: российско-немецкое лобби хочет потуже затянуть «газовую петлю» вокруг Польши

Отказ в выдаче датского экологического разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, благодаря которому в будущем Польша хотела обрести энергетическую независимость от Росиии, уже сегодня серьёзно бьёт по её суверенитету, уверены польские эксперты. В беседе с Polskie Radio они предположили, что это дело рук мощного лобби России и Германии, аппетиты которого лишь растут и выходят за пределы европейского континента.

Вчера датский оператор транспортной системы Energinet заявил, что Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче экологического разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, через который должен был поступать газ из Дании в Польшу, сообщает Polskie Radio.

«Мы ведём беспощадную борьбу за то, какое значение будет иметь наша стран в будущем, вернёмся ли мы к практике берлинской дани, снисходительно похлопывания нас по плечу, или сохраним тщательно и упорно выстроенное нами достойное место в Европе», — сказал в беседе с радиостанцией польский эксперт Пётр Цивиньский.

По его мнению сейчас перед польским правительством стоит непростая задача, возможно, самая сложная с момента прихода к власти в 2015 году. Отказ в выдаче экологического разрешения должен быть включён в более широкий контекст небольших событий, которые складываются в одно целое, объясняет эксперт. «Вместе с приходом к власти президента Джо Байдена, стремящегося к сближению с Россией и Германией, который уже отказался от санкций в отношении «Северного потока—2», наступает изменение всей международной системы», — добавляет он.

В беседе он отмечает, что многие инициативы партии «Право и справедливость», имеющие значение для суверенитета Польши в стратегическом и политическом измерении: как строительство шахты в Туруве, строительство канала через Виленскую косу, атомной электростанции, центрального коммуникационного порта, — встречаются с недовольством Берлина. «В пользу России и Германии, действует мощное лобби, с которым нам придётся померяться силами», — предупреждает он.

В свою очередь Яцек Лизиневич из Gazeta Polska заявил, что решение датчан по газопроводу Baltic Pipe это серьёзная проблема для Польши. «Это увеличивает срок инвестиционного процесса, который мы должны завершить к 2023 году, пока у нас есть гарантированные поставки из России. Без поставок по Baltic Pipe мы снова будем позиционировать себя как просители в отношении этой страны. Германия тоже не против поставить Польшу в такое затруднительное положение», — объясняет журналист. «Все больше и больше затягивается российско-немецкая петля вокруг Польши», — добавляет он.

Эксперт Агнешка Северук-Мачеоровская уверена, что эта новость уже угрожает безопасности Польши. «Россия и Германия хотят получить доминирующую позицию не только на европейском континенте, и это очевидно. Польское правительство реагирует, но другие страны либо не видят этого, либо их устраивает такое положение дел. Опираясь на опыт прошлого, мы знаем, чем это может закончиться. Мы должны заботиться о собственной энергетической безопасности, делать своё дело», — резюмирует она.