Польский эксперт: в плане обороны рассчитывать можно только на себя — у ослабевшей Америки другие приоритеты

Впервые после окончания холодной войны США столкнулись с перспективой соперничества, если не войны с игроками сравнимого потенциала — Китаем и Россией, считает польский эксперт Марек Будзиш. В беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что сегодня интерес США смещается в в Индо-Тихоокеанский регион, а Европа волей-неволей отходит на второй план, ведь Вашингтон уже отдаёт себе отчёт в том, что две полномасштабные войны ему не потянуть.

«Сегодня США более слабые и у них совсем другие приоритеты, они воспринимают Центральную Европу в качестве маргинального региона. В связи с этим существует риск того, что ради политической цели, даже краткосрочной, наши интересы в области безопасности окажутся под угрозой», — уверен польский эксперт Марек Будзиш. Он обращает внимание на на то, что для США наступили сложные времена, ведь в отличие от периода после окончания холодной войны и распада СССР, сейчас им придётся считаться с перспективой соперничества, если не войны, с игроками сравнимого потенциала — Китаем и Россией.

В беседе с Polskie Radio он подчёркивает, что США стали оценивать состояние собственных способностей и того, что можно сделать для их улучшения. «С точки зрения США итог оказался не в их пользу. Более того, американская элита начала склоняться к выводу, что их страна не в состоянии вести одновременно две полномасштабные войны, хотя это всегда было основой их стратегического мышления», — отмечает он.

В случае начала войны на Дальнем Востоке с Китаем, возможности США в Центральной Европе были бы намного меньше, особенно если бы Россия решила воспользоваться «окном возможностей», считает эксперт. «В том раскладе Америка не смогла бы вмешаться в таком масштабе, чтобы определить результат войны», — добавляет он. По мнению Будзиша, в ближайшие годы США необходимо прежде всего сконцентрироваться на модернизации собственного военного потенциала и наверстать упущенное, потому что уже сегодня Китай и Россия обгоняют США по самым передовым видам вооружений.

Будзиш обращает внимание на то, что интерес США смещается в Индо-Тихоокеанский регион, сегодняшний экономический центр мира. Европа волей-неволей отходит на второй план. США обсуждают сегодня, что они могут сделать, чтобы отдалить Россию от Китая и тем самым ослабить его.

Польский эксперт уверен, что совокупность всех этих тенденций представляет потенциальную угрозу и для его страны. По его мнению, польские элиты должны понимать, что им будет необходимо во всё большей степени рассчитывать исключительно на себя. Это означает выделение больших средств на вооружения, благодаря которым польская армия сможет стать более независимой, даже в рамках самого НАТО. В качестве потенциальных союзников Польши он называет Украину, Румынию и скандинавские страны. Более того, он уверен, что польским властям стоит сделать ставку на Турцию, очень весомую страну с военной точки зрения.