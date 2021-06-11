Сикорский: амбициозные Россия с Китаем сбрасывают с пьедестала «богатый и ленивый Запад»

Сделав ставку на «либеральный в экономическом плане» Китай и «ответственную мировую державу» — Россию, Запад сильно просчитался, уверен бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В интервью gazeta.pl он предупреждает, что сегодня Москва и Пекин с успехом бросают вызов Западу и требуют пересмотра мирового порядка.

До недавнего времени мир считал Польшу меккой демократических преобразований. Когда 4 июня 2014 года она праздновала 25-ю годовщину первых частично свободных выборов весь демократический мир во главе с президентом США приехал в Варшаву. «Это всё было возможным, потому что мы были образцом успешных политических и экономических преобразований, примером для других государств. Более того, мы видели себя в роли сильного союзника демократического Запада в том, чтобы делиться этим опытом со всем миром. Представители освободительных движений со всего мира приезжали в Варшаву, чтобы научиться не только тому, как завоевывать свободу, но и как ей управлять потом», — говорит в беседе с порталом gazeta.pl бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Экс-министр сожалеет, что сегодня дело обстоит совсем иначе, ведь Польша подпала под приговоры Европейского суда, её по сути стали считать полусвободной страной, стремительно идущей по пути Эрдогана, Орбана и Путина. «Мы имеем правительство, которое сражается с Европейским союзом, а не с диктаторами», — объясняет Сикорский. Он предлагает сравнить заявления президента Литвы и президента Польши в день перехвата самолёта по маршруту Афины — Вильнюс. Со стороны Литвы последовала быстрая, умная и убедительная реакция, в то время как реакция со стороны Польши была небрежной, банальной, немного неуместной. «К сожалению, роль мекки демократии мы передали другим. Сегодня маленькая Литва куда более активна и эффективна нежели Польша», — добавляет он.

В интервью политик отмечает, что инцидент в аэропорту Минска свидетельствует как о страхе и отчаянии Минска, так о его силе и дерзости. Сикорский напоминает, что Белоруссия уже ранее злоупотребляла инструментами сотрудничества с цивилизованными странами для «нецивилизованных» целей. В качестве примера он напомнил ситуацию, когда 15 лет тому назад польская прокуратура оказала юридическую помощь Белорусии, а она её в свою очередь использовала для обвинения диссидентов. Сикорский также обращает внимание на то, что в отличие от многих комментаторов он считает, что операцию перехвата самолёта Минск мог провести самостоятельно, без помощи Москвы. По его мнению это не была сложная операция, тем более, что белорусские спецслужбы очень эффективны, и они стараются сохранить автономию от Москвы. При этом польский политик уверен, что если бы не этот «акт государственного терроризма», перехват гражданского самолёта, следующего из одной страны ЕС и НАТО в другую, то про судьбу Протасевича на Западе сегодня бы уже никто не говорил.

Сикорский признаёт, что перехват самолёта снова обнажил слабость Запада в качестве политического сообщества. По его мнению, на это имеются понятные причины — демократические государства и партии всегда уязвимы в конкуренции с авторитарной властью, где решения принимаются в одночасье. Более того, свободные люди в свободном и открытом обществе дают своё согласие на более открытые дискуссии, свободу слова, свободу передвижения и ряд других свобод, которыми диктатура всегда пытается воспользоваться. «Так было здесь. Страны договорились о цивилизованных процедурах, а потом появился пират, который ради своей выгоды нанёс удар по всей мировой системе. Теперь людям придётся задумываться, над какими странами они полетят. К примеру, московский суд признал меня соучастником переворота в Киеве в 2014 году. Некоторые европейские политики и даже депутаты Европарламента подпадают под российские санкции, часто не зная об этом. Они узнают об этом только на практике. Следовательно, должны ли такие политики или другие лица, которые поощряли Майдан и помогали украинской оппозиции, лететь в Японию через территорию России, ведь теперь мы знаем, что может произойти?», — задаётся вопросом он.

Сикорский считает, что такие автократы как Лукашенко и Путин признают исключительно аргумент силы, а Запад в свою очередь совершенно не готов говорить на таком языке. «Если бы он был к этому готов, то он бы не давал своего согласия в течение долгих лет на то, что телеканал BBC или радио NPR не могли осуществлять трансляцию из России, в то время как Russia Today без каких-либо проблем вёл трансляцию на территории ЕС и США. Не говоря уже про принцип взаимности, то есть, если они пытаются вмешиваться в наши выборы, национальные меньшинства, всё информационне пространство, то мы должны делать то же самое. Но суть в том, что мы делаем это только в отношении российской пропаганды, а не в реальности», — разъяснил политик. Он добавил, что сделал соответсвующее предложение в Европейском парламенте, чтобы симметрично ответить на выдворение радио Свободы из Москвы.

«К сожалению, природа вещей такова, что богатый, ленивый, пассивный Запад хочет только того, чтобы его оставили в покое. Зато другие державы, как Россия или Китай, стремятся сбросить Запад с пьедестала на пути перераспределения престижа и власти в мире. Именно эти авторитаризмы сегодня в наступлении, они совершают пересмотр мирового порядка», — признаёт Сикорский. По его мнению Запад уже проиграл, делая ставки на определённые события на международной арене — провалившуюся либерализацию стран путём «арабской весны», ошибочное уважительное отношение к России, которая должна была стать ответственной мировой державой. Не помогли и приглашения Москвы в Большую семёрку, экономическая помощь в 1990-е годы, ряд договоров по сотрудничеству с ЕС. С Китаем произошла та же самая история — открыв двери для него во Всемирную торговую организацию с надеждой на его по крайней мере экономическую либерализацию, Запад опять просчитался. «К сожалению, как Запад мы ошибались. Несколько раз (…) Мы выиграли только одно: цивилизацию Центральной Европы и её присоединение к западным институтам, таким как ЕС или НАТО, хотя и в этом плане у нас сегодня небольшой рецидив», — констатирует он.

В интервью gazeta.pl Сикорский также оправдывает нежелание Запада умирать за Минск, указывая на то, что это не прозападный свободный Киев. По его мнению, повлиять на изменение ситуации в Белоруссии смогут только санкции ЕС, хоть возможно надо считаться с тем, что они лишь подтолкнут Минск в объятия Кремля, которому однако содержание соседа будет обходиться всё дороже. Это серьёзная дилемма, которая похоже на отношения между Китаем и Северной Кореей. Китай уже давно свергнул бы этот режим, если бы захотел, но ему удобно такое положение дел по ряду причин. Сикорский упрекает Белоруссию в том, что Белоруссия несвободная страна, а её армия полностью интегрирована в российскую систему. «Украина была сферой влияния России, а Белоруссия — её вассалом», — объясняет разницу политик. В интервью он искренне желает белорусскому обществу пройти по дорогостоящему «польскому пути» к свободе, но при этом Сикорский не скрывает, что всё-таки у России, а не у Запада, в игре за будущее Белоруссии гораздо большие шансы.