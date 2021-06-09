Польский профессор: Москва нужна Вашингтону и Берлину, но не Европейскому союзу

Джо Байден намерен провести трансатлантическую перезагрузку, чтобы наладить отношения с Европой, особенно с Германией, уверен польский профессор Кшиштоф Мищак. При этом в беседе с Polskie Radio он отмечает, что американский президент нуждается и в России из-за соперничества с Китаем, поэтому стоит ожидать двойной политики —сотрудничества и сдерживания.

Визит в Европу президента США Джо Байдена и первой леди страны Джилл Байден начнётся в среду вечером. В четверг Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а затем примет участие в саммите G-7 в Корнуолле. В воскресенье президентская пара встретится с королевой Елизаветой. Следующей остановкой Джо Байдена станет Брюссель, где он примет участие в двух саммитах: НАТО и США—ЕС. Завершающим европейский визит американского президента станет встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, сообщает Polskie Radio.

Польский профессор Кшиштоф Мищак считает, что между Джо Байденом и его предшественниками Дональдом Трампом, а также Бараком Обамой прослеживаются некоторые схожие моменты именно во внешней политике.

«Джо Байден — это своего рода предложение для Европы. Он захочет провести трансатлантическую перезагрузку, но скорее всего формат прежних отношений ушел в прошлое. По сравнению с Трампом, Байден куда более сторонник союзнических отношений», — пояснил эксперт.

Польский профессор также считает, что в отношении России США захотят проводить двойную политику, в которой Европа, и особенно Германия выступит особо важным элементом.

«Суть состоит в начале нового этапа, сотрудничестве и сдерживании одновременно, когда речь идет о России. Россия важна для американцев, она также важна для Европы, однако не для всей Европы, не для ЕС. Для Германии — гегемона в Европе — да. Россия важна из-за отношений с Китаем», — резюмировал он.