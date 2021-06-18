«Трёхходовочка Трампа»: в комплименте Путина в адрес Байдена CNN увидел скрытый укол

Хотя после окончания саммита в Женеве президент России Владимир Путин и похвалил Джо Байдена за профессионализм, отметив, что СМИ в целом неправильно представляют американского лидера, на самом деле он пытается исказить его образ, считает ведущий CNN Крис Куомо. По его мнению, Путин воспользовался «трёхходовочкой Трампа», намекнув на умственную неполноценность своего оппонента.
Совет от профессионалов: один из самых простых способов понять суть крупных саммитов и политических событий — это посмотреть, как этот сюжет освещается в СМИ и как его комментируют сразу после окончания мероприятия с разных сторон. И если попробовать применить этот способ к саммиту в Женеве, то посмотрите, что сразу после его окончания заявил Путин. Этот парень невероятно умён. Он бьёт по риторике правого крыла. Или всё-таки нет? Давайте послушаем.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Но тот образ, который рисуют, он, может быть, даже расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего. Байден — профессионал, нужно внимательно очень с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас… Повторяю ещё раз: он собран, понимает, чего он хочет добиться и делает это очень искусно. Это сразу чувствуется.
Звучит знакомо? Кто-то даже говорит, что он сам не свой. Наверно, можно и так сказать. Это называется трёхходовочка Трампа. А теперь тоже самое мы слышим и от Путина. «Знаешь, а не такой уж ты и урод, как мне говорили». Очень умно. Очень умно: он делает выпад в сторону СМИ: «Я не верю в то, что американские СМИ говорят об американском лидере». И такие высказывания ведут к созданию искажённого образа президента США. Дескать, многие считают, что он умственно неполноценен. Вот что он здесь имеет в виду.
Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что к началу осени в столице планируется ввести в эксплуатацию 49 объектов социальной инфраструктуры, почти половина из которых уже построена.
Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев открыли в Казани Центр детской онкологии, гематологии и хирургии, созданный на базе Детской республиканской клинической больницы.
Блогер Юрий Хованский, арестованный по обвинению в оправдании терроризма, рассказал, что в СИЗО читает книги и «разгоняет жирок упражнениями». Об этом он написал в ответе на письмо корреспондента RT Константина Придыбайло.
Учёные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) пришли к выводу, что новые генетические линии вируса SARS-CoV-2, несущие мутации, могут снижать эффективность вакцин против более ранних вариантов коронавируса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что правительство изучает возможность внесения изменений в правила соблюдения карантина по прибытии в страну, чтобы Лондон не лишился права принять финальный матч чемпионата Европы по футболу.
Североатлантический альянс глубоко сожалеет о том, что Россия объявила о решении выйти из Договора по открытому небу 18 декабря. Уведомления об этом российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде, а также другим участникам соглашения.
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о взятке за включение полузащитника Александра Зинченко, ныне выступающего в «Манчестер Сити», в состав сборной Украины на матчи чемпионата Европы по футболу 2016 года.
Станция скорой помощи в Ялте оказалась заблокирована из-за подтопления, спровоцированного обильными осадками. В связи с этим в город были переброшены бригады из Симферополя и других регионов полуострова.
Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за сборную на чемпионате Европы по футболу 2016 года на коррупционной основе.
Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал информацию, что полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за сборную на чемпионате Европы по футболу 2016 года на коррупционной основе.
Ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) заслуженный юрист России Виктор Блажеев заявил, что постановление главного санитарного врача столицы, руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой и указ мэра Москвы Сергея Собянина о вакцинации соответствуют всем нормативным правовым актам.