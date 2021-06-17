France 24: нападки Белого дома вряд ли тревожат Путина — ведь он «пережил» уже четырёх президентов США

Владимир Путин «пережил» уже четверых президентов США, и на протяжении этих лет отношения между Кремлём и Белым домом складывались по-разному, передаёт France 24. Как напоминает в своём сюжете корреспондент канала, тогда как вначале российский лидер пришёлся Вашингтону по нраву, всё очень быстро стало меняться — в том числе и из-за действий самих американцев.

Молодой и вроде бы c передовыми взглядами: в глазах США Владимир Путин поначалу представал как человек, с которым можно вести дела. На ранчо Джорджа Буша — младшего в Техасе российского лидера ждали гостеприимство и лесть, а посетив пасторальный Мэн, он съездил на рыбалку. Но когда США вторглись в Ирак и свергли Саддама Хуссейна — клиента России, — такое добродушие сразу испарилось.

После войны между Россией и Грузией, спровоцировавшей дальнейшее ухудшение российско-американских отношений, администрация Обамы в 2009 году предприняла попытку «перезагрузки».

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, глава Госдепа США: Мы очень старались найти правильное русское слово. Как считаете, получилось у нас?

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Нет, вы ошиблись.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Ошиблась...

Неправильный перевод — «перегрузка» вместо «перезагрузки» — стал дурным предзнаменованием: когда в 2014 году разгорелся конфликт на Украине, отношения между Россией и США испытали как раз «перегрузку». Как и в случае с Ираком, Россия восприняла события как признак того, что Вашингтон взял курс на смену режимов по всему миру.

Ещё сильнее российско-американские отношения испортились после того, как Россию обвинили в том, что она помогала Дональду Трампу на выборах 2016 года

БАРАК ОБАМА, президент США: Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы чётко дать России — и не только ей — понять, что с нами так поступать нельзя, поскольку мы и им можем много чего устроить.

На памятных мероприятиях в честь годовщины высадки союзников в Нормандии Обама и Путин, казалось, хотели своими взглядами выразить именно это. «Мы знаем, что вы там замышляете» — «Мы тоже».

Российское дело легло на президентский срок Трампа мрачной тенью. На их саммите в Хельсинки в 2018 году Трамп, по всей видимости, очень хотел угодить Путину — но российский президент, в свою очередь, предпочёл держать дистанцию, выдав вот такую классическую цитату:

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Кому верить, а кому не верить и можно ли вообще верить? Никому нельзя верить.

А бедламом обернулись не только выборы 2016 года: в марте американские спецслужбы заявили, что Россия также пыталась помешать Джо Байдену на выборах 2020-го. Но эти обвинения вряд ли встревожат Путина — ведь он, всё-таки, пережил четырёх президентов США

Дата выхода в эфир 17 июня 2021 года.