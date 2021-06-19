CNN: США выведут часть войск с Ближнего Востока ради противостояния «угрозам будущего» — России и Китаю

Соединённые Штаты начали выводить часть сил и вооружений из стран Ближнего Востока, передаёт CNN. Как отмечается на сайте телеканала, пересмотр военного присутствия в регионе обусловлен стремлением США сосредоточить силы на вызовах, которые представляют Россия и Китай.

Пентагон приступил к выводу американских вооружённых сил из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока в связи с переориентацией глобального военного присутствия с региона на другие направления. В частности, США намерены сконцентрировать внимание на вызовах со стороны России и Китая, сообщает CNN.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джессики Макналти, часть военной техники будет возвращена в Соединённые Штаты для проведения необходимого технического обслуживания и ремонта, а другие силы и средства будут передислоцированы в другие регионы.

Уточняется, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился вывести восемь батарей ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Из Саудовской Аравии также планируется вывести противоракетную систему THAAD. Кроме того, предполагается сокращение эскадрилий реактивных истребителей.

По словам Макналти, решение было принято «в тесной координации» с теми странами, откуда выводятся активы, и «с учётом сохранения способности выполнять обязательства по обеспечению безопасности» государств региона. Официальный представитель Пентагона подчеркнула, что в министерстве не станут раскрывать, куда и когда будут переправлены американские военные активы.

Вывод войск из Саудовской Аравии и соседних государств происходит в рамках более широкого процесса сокращения численности вооружённых сил в регионе. В частности, США намерены завершить вывод войск из Афганистана до крайнего срока, установленного 11 сентября. На данный момент в стране осталось менее 1 500 военнослужащих. Кроме того, при администрации бывшего президента Дональда Трампа численность американских войск в Ираке была сокращена до 2 500 человек.

Как отмечает CNN, подобное изменение отражает стремление США сосредоточить свои усилия на противодействии Китаю и России, дабы противостоять «угрозам будущего», отказавшись от «войн прошлого» на Ближнем Востоке.