Hill: военный вакуум — американский генерал предупредил о попытках России и Китая закрепиться на Ближнем Востоке

Глава Центрального командования США генерал морской пехоты Кеннет Маккензи предупредил, что на фоне сокращения военного присутствия Вашингтона на Ближнем Востоке Россия и Китай могут попытаться укрепить своё влияние в этом регионе, пишет The Hill. По его мнению, Москва и Пекин видят, что США меняют свою стратегию и чуют для себя в этом плане определённые возможности.

Глава Центрального командования США генерал морской пехоты Кеннет Маккензи предупредил, что сокращение американского военного присутствия на Ближнем Востоке может привести к тому, что конкурирующие с Вашингтоном Россия и Китай попытаются укрепить своё влияние в регионе, пишет The Hill.

«В широком смысле Ближний Восток — это регион активного соперничества между великими державами. И, как мне кажется, по мере того, как мы будем корректировать нашу стратегию в этом районе, Россия и Китай будут очень внимательно следить за тем, не возникнет ли там вакуум, который им мог бы сыграть на руку», — заявил генерал.

«Я бы сказал, что они видят, что США меняют свою стратегию и смещают своё внимание на другие части мира, поэтому они чуют, что там открываются возможности», — добавил Маккензи.

Ранее президент США Джо Байден заявил о полном выводе американских войск из Афганистана. Предполагается, что этот процесс удастся завершить к 11 сентября. Кроме того, на прошлой неделе Пентагон сообщил, что вывел уже пятую часть своего контингента.

По словам Маккензи, одна из областей, где Россия и Китай могли бы воспользоваться отсутствием США, — это продажа оружия. При этом американский генерал полагает, что Россия готова продавать свои системы ПВО кому угодно, а Китай строит долгосрочные планы по созданию военных баз в этом регионе.

По некоторым данным, администрация Байдена считает вопрос укрепления влияния Китая в Восточной Азии главной проблемой для безопасности США. Тем не менее ряд высокопоставленных военных вроде Маккензи уверен, что влияние Китая не ограничивается только этим одним регионом.

«Я полностью согласен с тем, что Китай должен быть угрозой, на которую мы ориентируемся прежде всего, — отметил генерал. — Вместе с тем мы остаёмся мировой державой, и нам следует уделять внимание событиям по всему миру».

Согласно совместному апрельскому опросу The Hill и компании HarrisX, подавляющее большинство американцев одобрили вывод войск из Афганистана. Однако некоторые из респондентов раскритиковали это решение, отметив, что оно может привести к росту влияния талибов* в этом районе.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.