«Едва ли не лучший ответ России и Китаю»: Bloomberg рассказал о новом инфраструктурном проекте Восточной Европы

«Инициатива трёх морей» по развитию инфраструктуры, в которой могут принять участие 12 восточных членов ЕС, может стать едва ли не лучшим ответом Европы на экспансию России и Китая, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, с помощью этого проекта Восточная Европа сможет как снизить энергозависимость от России и помешать Китаю укреплять свои позиции с помощью прокладки сетей 5G, так и привести к более тесной интеграции двух частей ЕС.

Один из важнейших геополитических проектов, о котором слышал мало какой обыватель, называется «Инициатива трёх морей». Речь идёт о плане 12 восточных членов ЕС обновить физические и цифровые коммуникации между Балтийским, Адриатическим и Чёрным морями. Такой замысел выглядит весьма логично. Однако удивительно также и то, что это начинание — это едва ли не лучший ответ Европы на экспансию России и Китая, пишет Bloomberg.

Изначально авторами этой инициативы были Хорватия и Польша, которые предложили её ещё в 2015 году. Затем к ней примкнули все члены ЕС, которые были за железным занавесом во времена холодной войны, а также Австрия. Несмотря на то, что в экономическом плане эта часть ЕС демонстрирует успехи, по части инфраструктуры этот регион во многом отстаёт от остальной Европы. В частности, поездки на автомобильном и железнодорожном транспорте отнимают там в среднем в два-четыре раза больше времени, чем в остальном ЕС.

Прежде всего, там не хватает хороших автомагистралей, железнодорожных путей и газопроводов между югом и севером. Во многом неразвитая сеть коммуникаций — это наследие холодной войны, поскольку СССР позаботился о том, чтобы газ, танки и войска можно было спокойно транспортировать с востока на запад, однако другими связями между «оккупированными» странами они явно пренебрегли.

Цель «Инициативы трёх морей» — изменить эту ситуацию. В её рамках предполагается, например, построить порт в Хорватии, который сможет принимать танкеры с СПГ в том числе и из США, а также трубопроводы, по которым этот газ будет идти на север. К тому же в Польше уже есть терминал СПГ.

Между тем, одна из напастей, которая маячит на заднем плане — это Россия. Она издавна играет роль поставщика энергоносителей, оказывая таким образом влияние на транзитные страны. На данный момент Россия опутывает весь регион зловещей паутиной новых коммуникаций, в частности на Чёрном и Балтийском морях. Трубопровод «Северный поток — 2» должен соединить Россию и Германию напрямую, что вызывает у поляков и прибалтов опасения, что их обойдут и будут шантажировать.

В рамках этой инициативы планируется также построить шоссе, железные дороги, речные порты, мосты и прочую инфраструктуру. Сюда же относятся оптоволоконные кабели с высокой скоростью передачи данных, а также средства, необходимые для запуска сетей 5G.

И здесь на заднем плане начинает маячить уже тень Китая. Стремясь к статусу сверхдержавы, Пекин давно продвигает масштабные инфраструктурные проекты с целью укрепить своё влияние в Восточной Европе. Китай здесь делает ставку на инфраструктурный проект «Один пояс — один путь», а также цифровые коммуникации по всей Евразии и Африке.

Между тем, многие из китайских начинаний представляют собой почти неприкрытые попытки утвердить власть Пекина по всему миру. Иногда Китай финансирует строительство порта или моста на грабительских условиях, загоняя заёмщика в долговую яму. В некоторых случаях китайцы просто в открытую предлагают щедрые дары в обмен на политическую поддержку.

Вопиющий пример здесь — Венгрия. Она сотрудничала с Китаем в рамках масштабного проекта по строительству железной дороги, ведущей из Будапешта в Белград и греческий порт Пирей. Контрольный пакет акций последнего напрямую принадлежит одной китайской госкомпании. Действия Венгрии неизменно вызывают недоумение в Брюсселе, учитывая, что она раз за разом блокирует декларации ЕС по поводу нарушений прав человека в Китае.

Отчасти такая ситуация отражает прихоти премьер-министра Венгрии и автократа-популиста Виктора Орбана: в своей пропаганде он любит критиковать ЕС, предпочитая оставлять себе пространство для манёвра. Однако свою долю вины несёт и сам альянс: хотя Брюссель и шлёт в регион немало денег, в плане инфраструктурных инвестиций он явно оголил свой фланг, и этим разрывом поспешили воспользоваться китайцы.

Сначала ЕС отнёсся к «Инициативе трёх морей» настороженно. В последние годы политический раскол между западными и восточными членами ЕС рос, так как Венгрия и Польша ударили по верховенству права и сползают в популизм. Поэтому поначалу эта инициатива была скорее похожа на попытку сплотить Восточную Европу против Брюсселя.

Однако это не так. Речь здесь скорее идёт о дальновидной попытке обеспечить процветание региона и пресечь агрессивный прессинг со стороны России и вмешательство Китая. США осознали это раньше, чем ЕС. При этом Вашингтону особенно понравились цифровые устремления этой инициативы, — в них он, в частности, увидел шанс помешать китайскому гиганту Huawei прокладывать новые сети 5G в регионе.

«Инициатива трёх морей» — это прекрасная идея, и Вашингтон, Брюссель, Берлин и другие западные столицы должны её поддержать. США и ЕС уже пообещали выделить кучу денег — но надо ещё больше. Как и энтузиазма насчёт этого проекта», — считает агентство.

Тем не менее, ЕС должен чётко дать понять, чего он ждёт от своих членов в рамках этой инициативы. Во-первых, все её участники, включая Венгрию, должны признать её геополитический подтекст и недвусмысленно заявить о своей верности Брюсселю, отказавшись при этом от заигрываний с Пекином. Во-вторых, эта инициатива не должна стать зародышем некого нового восточного блока, который противопоставляет себя остальной части ЕС.

«Вместо этого этот совместный европейский проект должен ознаменовать собой начало давно назревшего примирения и интеграции Востока и Запада Европы. Если 12 стран между тремя морями поддержат эту идею, то блок из 27 членов станет новым оплотом более широкого Запада», — подытоживает Bloomberg.