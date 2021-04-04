Ведущий Fox News сравнил инфраструктурный план Байдена с мародёрством

План модернизации инфраструктуры США обойдётся стране более чем в два триллиона долларов, вырастут налоги и инфляция, а жизнь простых американцев станет ещё тяжелее, возмущается ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, команда Байдена умеет лишь «разграблять страну», как делали её сторонники во время протестов Black Lives Matter.

АЛЕКСАНДРИЯ ОКАСИО-КОРТЕС, конгрессмен США: У меня есть серьёзные опасения, что с 2,2 триллиона долларов мы не достигнем цели. Так что нам придётся делать более основательные инвестиции. У нас сейчас бедственное экономическое положение, миллионы людей в США безработны, наша система здравоохранения просто парализована, вдобавок мы имеем дело с планетарным кризисом. При этом мы богатейшая страна в истории мира. Так что мы можем (инвестировать. — ИноТВ) и 10 триллионов!



Ух, ещё одна лекция по математике от Сэнди! 10 триллионов! 10 триллионов долларов! Хорошо, Сэнди Кортес, вы многое принесли нашей стране. Это ведь вы построили нашу страну? Ей это неважно. И, кстати, никому из них нет дела до того, какими будут последствия.



Какими именно будут последствия? Что произойдёт, если все эти деньги попадут в систему? Может ли это сказаться на вашей жизни? Может ли это сказаться на ценах, на ценах сырьевых товаров?



Посмотрите на диаграмму цен на сырьё. Это даст вам какое-то представление. Вот эта диаграмма на экране. Рост цен за прошлый год. Государство впрыснуло в экономику триллионы долларов. И что же произошло? Стоимость почти всех товаров длительного использования, того, что вам нужно для жизни, резко подскочила.



Пиломатериалы, которые нам могут потребоваться в будущем, подорожали более чем на 250 процентов. Неочищенная нефть — на 188 процентов. Сахар — на 50 процентов. Медь и олово — более чем на 80 процентов. Подорожал скот, а значит, и мясо; пшеница, а значит, и крекеры. И многое другое.



Жить здесь стало гораздо дороже! Всё в порядке, если вы Байден или Сэнди Кортес. А если вы — это вы, то у вас проблемы. Цены на дома подскочили на 11 процентов. Согласно индексу продовольственных цен ООН, стоимость продуктов питания достигла самого высокого уровня за семь лет.



Иными словами, власть имущие усложняют жизнь большей части населения США, просто тратя огромные деньги, которые они не заработали. Такова цена инфляции. Это гнёт, это коварство, и это невозможно удержать под контролем.



Тем временем самые могущественные люди страны довольны как никогда. Цены на апартаменты в Сан-Франциско существенно снизились. Индекс Доу Джонса вырос на 50 процентов. Рынок частных прямых инвестиций процветает. Криптоинвесторы получают огромные прибыли. У некоторых из них денег столько, что они придумывают вещи, которые можно купить. А что ещё делать с деньгами?



Они инвестируют в так называемые невзаимозаменяемые токены (NFT) — это в буквальном смысле бесполезные цифровые знаки! Мем «Нян Кэт», который вы видите на экране, недавно продали за 590 тысяч долларов в NFT-формате. Продано было не произведение искусства, а бесполезный цифровой знак. Что это, если не тюльпаномания*?



Именно эти люди получают выгоду от новых расходов в размере 2 триллионов долларов. И, кстати, повышение налогов не скомпенсирует всех этих расходов. Джо Байден планирует обложить налогами то, что экономисты называют сберегательными вкладами. А они не так уж много участвуют в экономике. Налог на вкладчиков — неэффективный способ борьбы с инфляцией, потому что не так уж много транзакций, в которых играют роль эти деньги. Это просто карательная мера!



Но партии власти нет дела до инфляции. Им нет дела до того, что вам будет труднее купить бензин. Или обед. Их только огорчает, что вы считаете себя вправе ездить на работу на своей машине по их дорогам.



ЭМАНУЭЛЬ КЛИВЕР, конгрессмен США: Я действительно считаю, что я и, наверное, многие другие предпочли бы, чтобы налог на бензин повысился. Как вы знаете, это обсуждалось десятилетиями. К сожалению, американцы так привыкли к низким ценам на бензин… И я бы предложил любому вашему зрителю пойти и спросить десять человек, в каком размере они платят федеральные налоги на бензин. Они не смогут ответить. Они не смогут вам ответить, пока не будут озвучены цифры, пока кто-нибудь не скажет: «Мы повысим налоги, чтобы покрыть наши расходы на инфраструктуру, на восстановление инфраструктуры». И тогда вдруг кто-нибудь начнёт против этого войну.



То есть настоящая проблема Америки — слишком низкие цены на бензин. И люди, не проживающие в черте города, люди, чей заработок зависит от автомобиля, платят недостаточно. Вот проблема. А эти неблагодарные американцы даже не в курсе!



Что происходит? Триллионы долларов переходят из рук в руки. Это мародёрство. Люди Байдена, как и их сторонники в Миннеаполисе прошлым летом, разграбляют страну. К строительству Америки они никак не причастны. Никоим образом. Сьюзан Райс, Барак Обама, Рон Клейн и все остальные, кто принимает эти решения, вообще ничего не создали. Они не создают, они только берут. На этом они и обогатились. Сколько заработала Сьюзан Райс за последние четыре года? Как она получила эти деньги? Они просто раздевают труп. И когда всё развалится, они скроются.



Дата выхода в эфир 01 апреля 2021 года.



* Тюльпаномания — ажиотажный спрос на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 1636—1637 годах (прим. ИноТВ).