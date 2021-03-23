Экс-спикер палаты представителей США: антинародная «демократическая машина» Америки живёт в мире фантазий

Представители Демократической партии США уже давно потеряли связь с реальностью, а их «ручные» СМИ продолжают упорно не замечать накопившиеся в стране проблемы, передаёт Fox News. Как заявил в эфире канала комментатор Fox и бывший спикер палаты представителей американского конгресса Ньют Гингрич, «демократическая машина» страшно отдалилась от народа и потеряла связь с реальностью, но это пойдёт только на руку республиканцам, ведь те уже в следующем году смогут вернуть себе контроль над конгрессом.

Демократы отрицают очевидное, причём речь идёт не только о кризисе на границе. Они уже довольно давно игнорируют реальность, будь то «Антифа», скандал с Хантером (Байденом, сыном президента США. — ИноТВ) или разрушительные беспорядки, охватившие демократические города.



ЖУРНАЛИСТКА: Как вы считаете, сейчас есть кризис на границе?



АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС, министр внутренней безопасности США: Я считаю, нет.



ХУАН УИЛЬЯМС, ведущий Fox News: К слову о стене, которую так и не построили…



…построить вымышленную стену…



ДЖОЙ БЕХАР, ведущая ABC News: Он напуган этими выдумками про «Антифа», которой даже не существует!



CNN: …распространяя эти безосновательные теории заговора про Джо Байдена и его сына Хантера…



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Мол, демократические города сейчас погружены в хаос! Вы этого хотите от Джо Байдена?! Они отберут у вас вашу страну! Они сносят статуи! Преступность растёт!



КРИС КУОМО, ведущий CNN: Преступность растёт, а они лишают полицию финансирования!



ДОН ЛЕМОН: Ай-ай-ай, как всё плохо!



Обратимся к комментатору Fox News, бывшему спикеру палаты представителей Ньюту Гингричу. Итак, господин спикер, стену так не построили, кризиса на границе нет, никакой волны преступности этим летом не было, «Антифа» не существует, вся история с Хантером — всего лишь теория заговора. Это у них такой защитный механизм? Или они подают сигнал СМИ, чтобы те не освещали невыгодные им истории?



НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей конгресса США: Я думаю, все левые живут в мире фантазий. В то время как в конференц-центре в Далласе находятся многие тысячи людей, три тысячи подростков, прибывших в страну незаконно. В Портленде которую ночь подряд беспорядки, практически по всей стране растёт преступность, а цены на бензин снова начинают расти. В какой-то момент простые американцы осознают, какая пропасть лежит между миром фантазий Байдена и Харрис и реальным миром простых американцев. И я думаю, что это чрезвычайно дорого обойдётся демократам в 2022 году. Потому что, по сути, мы имеем борьбу американского народа и демократической машины. И практически по каждому крупному вопросу американский народ сейчас на одной стороне, а машина на другой.



Поэтому да, я считаю, что они действительно живут в плену собственных иллюзий, и их только сильнее к этому толкают их новостные СМИ, которые питают всё те же иллюзии — и они собираются все вместе и повторяют нараспев: «Никакого кризиса нет! Никакого кризиса нет!». Они предлагают меры по увеличению налогов, против которых выступают вообще все остальные, но при этом говорят: «Нам нужно это сделать, и мы уверены, что американский народ с нами согласится».

На мой взгляд, сейчас всё так же, как уже было в 1994-м и 2010 годах — а ведь в первый раз мы забрали у них 54 кресла в конгрессе, а во второй — 63. Так что, как мне кажется, в следующем году мы вновь получим контроль и над сенатом, и над палатой представителей, а демократы будут недоумевать: «Что же случилось-то?»



Думаю, вы правы. По-моему, республиканцы сейчас идеально подготовились к исторической по масштабам волне побед на выборах. Они же ведь не будут терпеть партию, члены которой, будто маленькие дети, закрывают глаза и уши, забиваются в угол и начинают просто надеяться, что всё уладится само собой. Взрослые так проблемы не решают. Господин спикер, наше время подошло к концу, и я очень об этом сожалею, но нам пора заканчивать. Очень бы хотелось с вами ещё немного пообщаться, но нам приходится работать — жить-то ведь на что-то надо.

НЬЮТ ГИНГРИЧ: Да бросьте вы. Кстати, отличное интервью провели с губернатором Эбботом. Приятно было вас видеть.

Большое вам спасибо!

Дата выхода в эфир 21 марта 2021 года.