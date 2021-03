Fox News: демократы решили помочь осуждённым — чек получит даже «бостонский террорист»

Демократы в американском конгрессе не дали республиканцам заблокировать выделение финансовой помощи заключённым в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, передаёт Fox News. Теперь чек от властей США получат даже осуждённые убийцы, такие как Дилан Руф и Джохар Царнаев, говорится в материале.

Новый законопроект о расходах, представленный радикальными леваками, вызвал недоумение от того, как они раздают деньги. Например, даже осуждённые убийцы получат чек от налогоплательщиков. Сенатор Том Коттон заявил, что это будет распространяться даже на Дилана Руфа* и организатора теракта на Бостонском марафоне.



ТОМ КОТТОН, сенатор-республиканец: Посмотрите, насколько безумны некоторые идеи демократов. В субботу утром у них был шанс не допустить того, что чеки будут выдаваться заключённым, например, организатору теракта в Бостоне. Но тогда в ходе голосования они отвергли этот шаг: все демократы до одного хотели продолжить практику отправки чеков заключённым.



Два других пакета стимулирующих мер включали в себя такие же выплаты, но, как заявил сенатор Коттон, демократы заблокировали попытки республиканцев помешать им. И нам известно, что законопроект предусматривает более 1 триллиона долларов расходов, которые не имеют никакого отношения к пандемии.



Издание The Wall Street Journal написало, что документ создаёт социальное государство в условиях вспышки COVID, поскольку он обеспечивает людей наличными, при этом от них не требуется работать.



Дана, что вы думаете по этому поводу? То есть мы пришли к тому, что не можем договориться, отправлять ли деньги убийцам?



ДАНА ПЕРИНО, соведущая программы The Five: Я попыталась найти, как демократы обосновывают свою позицию, и натолкнулась на слова сенатора Дика Дурбина. Среди прочего он заявил, что если помешать этим выплатам, то это может ударить по детям заключённых.



Но дело в том, что если взять Дилана Руфа или Царнаева, то ни у того, ни у другого нет детей. Так что это не работает. И именно таким образом они отстаивают свою позицию. По-моему, Дэйген, всё это на самом деле демонстрирует, что нужно готовиться к новым подобным случаям. Всё это действительно кристаллизует сознание в вопросе о том, насколько разрушительным для республиканцев было поражение в гонке за два сенаторских кресла от штата Джорджия.



Поскольку если не получается убедить даже вроде бы умеренного сенатора от штата Западная Вирджиния Джо Мэнчина согласиться с республиканцами по этому вопросу, то добиться какой-то поддержки со стороны обеих партий вряд ли удастся. А демократы будут дружно следить за происходящим. Они произвели изменения. И, по-моему, как я уже об говорила, они попытаются ставить палки в колёса на уровне законотворчества, а затем — готовьтесь к проблемам!



Да, по всем направлениям.



Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.



* Дилан Руф — американский массовый убийца и сторонник превосходства белой расы, устроивший в 2015 году стрельбу в церкви города Чарльстон, в результате чего погибли 9 прихожан (прим. ИноТВ).