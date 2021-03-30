FAZ: ахиллесова пята альянса — НАТО столкнётся с трудностями при защите Прибалтики от «российской угрозы»

НАТО столкнётся с «огромными трудностями» в случае «молниеносного нападения» России на Прибалтику, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на исследование Центра анализа европейской политики. Регион непосредственно граничит с Россией, в нём проживает многочисленное русское меньшинство, а инфраструктура находится в частных руках. Кроме того, таможенные формальности, устаревшие мосты и отсутствие железных дорог могут значительно снизить военную мобильность альянса.

Таможенные формальности, устаревшие мосты, отсутствие железных дорог: если в случае конфликта страны НАТО решили бы быстро ввести войска в Прибалтику, они столкнулись бы с огромными трудностями, сообщает Frankfurter Allgemeine.

«Военная мобильность имеет решающее значение для эффективного сдерживания», — говорится в предисловии к новому исследованию. Речь идёт о способности перемещать войска быстрее противника. Только в таком случае политические лидеры могли бы вовремя урегулировать кризис. Иначе у них не останется иного выбора, кроме как обратно завоевать утраченные территории. Автор знает, о чём говорит: до 2017 года Бен Ходжес командовал силами США в Европе.

После «аннексии Крыма»* Россией в 2014 году в ходе учений Ходжес пытался как можно скорее добраться до восточного фланга НАТО. При этом он испытал то, «от чего волосы у него встали дыбом». Целую вечность он заполнял таможенные бланки. Дороги и мосты не были рассчитаны на проезд тяжёлого транспорта. Однажды генерал застрял в туннеле со своими боевыми танками.

Он вышел на пенсию, но продолжает работать над этой темой. Для нового исследования Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis) он встретился с человеком, который с 2014 года занимался переосмыслением стратегии НАТО. Хайнрих Браус, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, до 2018 года возглавлял процесс военного планирования. Под его эгидой все оборонные планы были переориентированы на гибридную войну, которую Москва якобы вела на Украине. Браус опасался, что подобным образом Россия может дестабилизировать Прибалтику, а затем молниеносно напасть на неё. Прибалтика — ахиллесова пята альянса: она граничит с Россией и там проживает многочисленное русское меньшинство, поэтому её трудно защитить. Согласно докладу Rand Corporation, опубликованному в 2016 году, России потребовалось бы не более 60 часов, чтобы захватить столицы Латвии, Литвы и Эстонии.

Как утверждает издание, если НАТО собирается защитить своих союзников на северо-востоке, она должна опередить потенциальное нападение России. Этой задаче служат все решения прошлых лет. Альянс создал корпус быстрого реагирования «Остриё копья» численностью 5 тыс. человек. Он сможет достичь зоны кризиса за несколько дней. В Прибалтике и Польше блок разместил «силы сдерживания». Между тем, НАТО работает над тем, чтобы в течение месяца туда можно было дополнительно перебросить около 50 тыс. человек.

Для борьбы с разнообразными вызовами Ходжес и Браус разработали проект при участии многочисленных специалистов. Они составили пять сценариев возможной операции. Два касаются Прибалтики, вероятной «отправной точки конфликта с Россией». Первый сценарий подразумевает перемещение войск из норвежского порта Осло через Швецию и Балтийское море в Эстонию. Это может привести к «трёх-четырёхнедельной задержке», поскольку пропускная способность дорог и железнодорожных путей в Швеции низкая, а вагоны для транспортировки гусеничных машин отсутствуют. Несмотря на то что Швеция не является членом НАТО, в 2014 году она заключила договор о военной помощи НАТО, устраняющий многие юридические и политические препятствия.

Другой путь в Прибалтику ведёт по суше: из Германии через Польшу в Литву. При этом войска должны пройти так называемый Сувалкский коридор шириной всего 60 км. К западу от него располагается Калининград, к востоку — Белоруссия, их соединяют всего две дороги и железнодорожная линия. Для каждого подразделения маршрут должен быть спланирован заранее, чтобы войска «не застряли в ушке иглы». Специалисты считают это более важным, чем улучшение инфраструктуры.

Снабжение войск продовольствием, топливом и боеприпасами также было бы проблематичным. Во времена холодной войны дивизии оснащались таким образом, чтобы они могли автономно передвигаться в течение семи дней. Сегодня это уже не так. Сначала необходимо создать хранилища. Любопытно, что подразделения НАТО в Литве не могут обороняться боевыми патронами — это запрещено законом, во всяком случае, в мирное время. Зачастую инфраструктура находится в частных руках. Кроме того, в Литве среди её владельцев значатся и выходцы из России.

По мнению Ходжеса и Брауса, Европейский союз может позаботиться о благоустройстве дорог, мостов и туннелей. В бюджете ЕС на 2021—2027 год впервые предусмотрено €1,5 млрд на «военную мобильность». Эти деньги должны быть направлены на поддержку проектов, выгодных и для гражданских целей. В НАТО утверждают, что уже определили основные пути подвоза. Но списка приоритетов, который можно было бы представить Еврокомиссии, пока нет, пишет Frankfurter Allgemeine.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



