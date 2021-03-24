Die Zeit: Маас призвал НАТО сплотиться против России, но диалог с ней не обрывать

НАТО нужно сплотить ряды и дать единый ответ на «российскую агрессию и дезинформацию», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече со своими коллегами из других стран — членов альянса. Но в то же время он призвал не обрывать диалог с Москвой, предложив возобновить переговоры в рамках Совета Россия — НАТО: «Мы к этому готовы и надеемся, что в ближайшее время и российская сторона будет вновь к этому готова».

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас выразил надежду на возобновление политических переговоров между представителями России и НАТО, сообщает Die Zeit. Об этом он заявил на заседании в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Наряду с ним в переговорах участвовали и министры иностранных дел других стран — членов военной организации. Маас призвал НАТО сплотить ряды и дать единый ответ на «российскую агрессию и дезинформацию»: «Мы не позволим нас разделить».

В то же время немецкий министр настаивает на том, чтобы альянс не обрывал диалог с Россией: «Сейчас внутри НАТО в Совете НАТО — Россия есть возможности вести очень активное и доверительное общение по вопросам политики безопасности». «Мы к этому готовы и надеемся, что в ближайшее время и российская сторона будет вновь к этому готова», добавил он.

Последние переговоры в рамках Совета Россия — НАТО прошли в июле 2019 года, напоминает издание. С тех пор все попытки назначить новую встречу проваливались. Причиной этому называют нежелание России обсуждать в этом формате украинский конфликт, что неприемлемо для восточных стран — членов альянса.