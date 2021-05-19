Newsweek: США нужно смириться с существующей реальностью в Сирии

Хотя война в Сирии в техническом смысле продолжается, все главные враги Башара Асада вынуждены признать, что он, по сути, стал победителем. Как пишет автор Newsweek, только в Вашингтоне, чья политика основана на фантазиях, пока ещё не дошли до признания сложившейся в Сирии реальности. Однако данный подход не приведёт ни к чему хорошему, поэтому США придётся смириться с продолжением присутствия правительства Асада в Дамаске.

Сирия в техническом смысле продолжает оставаться в состоянии войны, однако ситуацию, в которой находится Башар Асад, нельзя назвать совсем мрачной. Как пишет Newsweek, сирийская армия, поддерживаемая проправительственными ополченцами, которых вооружает, финансирует и организует Иран, контролируют сегодня почти такую же территорию, как и в самом начале конфликта десять лет назад, и если оставить в стороне озабоченность по поводу будущего экономики Сирии, то приходится признать, что Асад, по сути, стал победителем.

Как отмечает автор статьи Дэниэл Депетрис, многие соседи Сирии ненавидят Асада, и на ранних этапах войны они направляли оружие и деньги через границу своим фаворитам среди повстанческих группировок, однако сегодня и эти соседи признают, что подобный подход ни к чему не приведёт. Так, ОАЭ в декабре 2018 года вновь открыло свое посольство в Дамаске, и данный шаг может быть истолкован только как признание провала предшествующей политики — линии на вооружение оппозиции. Вскоре и Бахрейн последовал примеру ОАЭ. В октябре прошлого года Оман направил своего посла в сирийскую столицу, где он передал свои верительные грамоты министру иностранных дел Сирии. А в апреле нынешнего года Иордания решила восстановить торговый переход на границе с Сирией, который был в течение нескольких месяцев закрыт из-за коронавируса.

Даже Саудовская Аравия, один из основных сторонников сирийской оппозиции в разгар гражданской войны, изучает возможность восстановления дипломатических отношений с правительством Асада. По информации британских СМИ, генерал Халид Хумандан, глава саудовской разведки, провёл личную встречу со своим сирийским коллегой в Дамаске — эта была первая встреча такого рода с момента начала войны.

Эксперт констатирует, что все самые главные враги Асада скрепя сердце вынуждены согласиться с тем, что лучше признать существующую реальность и работать в её рамках, чем верить в какой-то призрачный мир. Все, кроме США, которые пока ещё не дошли до признания сложившейся в Сирии реальности.

«Политика Вашингтона в отношении Сирии основана на фантазиях — на предположении о том, что экономическое давление и отпугивание от терпящей бедствие Сирии международных фондов восстановления, а также сохранение небольшого военного присутствия вблизи сирийских нефтяных месторождений в какой-то момент помогут Вашингтону заставить Асада выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении этого конфликта. Тот факт, что самая сильная сторона диктует ход войны — и нет сомнения в том, что сирийское правительство и является в Сирии этой самой сильной стороной, особенно при поддержке Тегерана и Москвы, — этот факт Вашингтоном отвергается как не имеющая особого значения досадная помеха», — пишет Дэниэл Депетрис.

Как заключает автор Newsweek, когда все подразделения сирийской армии развалились, а 100 тыс. сирийских призывников дезертировали и бежали с мест несения своей службы, было похоже на то, что у Асада в запасе остались три варианта: смерть, эмиграция или переговоры о капитуляции. Американские официальные лица были уверены в том, что Асад будет вынужден сделать такого рода выбор, и это лишь вопрос времени. Однако данный сценарий не смог реализоваться, и в итоге союзники Асада получили больше, сохранив его у власти, чем могли получить его противники в случае его ухода.

«Соединённым Штатам придётся смириться с продолжающимся присутствием правительства Асада в Дамаске — даже в том случае, если во рту останется горький привкус. Но в ином случае Америке пришлось бы столкнуться с ещё худшей ситуацией. Мы могли столкнуться с положением наподобие того, что сложилось в Ливии, которая в итоге стала рассадником террористических группировок при полном отсутствии власти в стране», — резюмирует Дэниэл Депетрис.