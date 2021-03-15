Эксперт: Асад не контролирует границы Сирии, но его режим способен к выживанию

В Сирии больше не будет крупных наступательных операций, две трети страны находятся под контролем Дамаска, считает эксперт TV5 Monde Фабрис Баланш. Но при этом Башар Асад почти не контролирует границы своего государства, этим занимаются Россия, Турция, «Хезболла». Впрочем, политолог отмечает, что внутренняя власть Асада вполне устойчива и выстроенный им режим способен к выживанию.

Добрый вечер, Фабрис Баланш. Вы доктор географических наук, специалист по сирийскому конфликту. Добро пожаловать на передачу «64 минуты». Уже 10 лет длится сирийский конфликт, виден ли конец ему?

ФАБРИС БАЛАНШ, специалист по Сирии: Конец виден в том плане, что закончились бои, крупные наступательные операции. И сегодня мне кажется, что битв, которые мы видели до сих пор, вроде тех, что были за Алеппо или Дамаск, уже не будет. Но в том, что касается гуманитарной ситуации, восстановления страны, конца этому не видно, потому что на данный момент процесс полностью заморожен.

Можете ли вы сказать, что линии фронта на данный момент зафиксированы? Или они ещё могут измениться?

ФАБРИС БАЛАНШ: Они ещё могут измениться в районе Идлиба, потому что Дамаск, например, не захочет, чтобы дорога между Латакией и Алеппо находилась в руках повстанцев. Проблема есть и с возвращением северо-восточных регионов, они под контролем курдов. Нет гарантий, что не будет новых наступательных операций Турции против курдов. Но всё это происходит где-то далеко на севере страны. Для остальных двух третей Сирии, которые находятся под контролем сирийской армии, наоборот, на сегодня всё закончилось.

Есть ли сегодня до сих пор смысл у мирных переговоров?

ФАБРИС БАЛАНШ: Мирные переговоры проходят между Россией, Ираном, Турцией в рамах «Астанинской группы». Грубо говоря, они между собой делят сирийский пирог. США по-прежнему отчасти присутствуют на востоке страны, но для Джо Байдена это не в приоритете. Так что о мире будут договариваться эти три главные страны из формата Астаны, поскольку западные страны на самом деле сейчас вне процесса. И это хорошо видно, например, в Женеве, где Конституционный комитет не продвигается в своей работе. Обеспокоенность этим ещё в феврале высказал спецпосланник ООН, заявив, что так дело не может продолжаться, потому что передачи политической власти там не происходит.

Это подводит нас к очевидному вопросу: обладает ли Башар Асад на самом деле контролем над страной?

ФАБРИС БАЛАНШ: Он контролирует страну не в полной мере. Очень хорошо это демонстрирует вопрос о контроле над сирийскими границами. Оказывается, что на самом деле сирийская армия контролирует лишь 15% своих границ. Ещё 20-25% границ контролирует проиранская шиитская группировка «Хезболла». А дальше — Россия, Турция. Так что одной из главных прерогатив суверенитета — контроля над границами — у Асада нет. И это очень хорошо показывает, что власть не в руках Башара Асада, когда речь о внешних вопросах. Он по-прежнему является краеугольным камнем внутриполитической власти, он контролирует своих вассалов. Но можно сказать, что суверенитет над Сирией он уступает России и Ирану.

Вопреки всем прогнозам Башар Асад смог удержаться у власти вот уже десять лет. На основании всего, что вы сейчас сказали, может ли и его режим внутри страны тоже сохраниться?

ФАБРИС БАЛАНШ: Да, насчёт этого можно не переживать. У него есть армия, разведка — каркас системы состоит в основном из алавитов, меньшинства, к которому принадлежит и Башар Асад, и оно всегда его поддерживало, и оно обладает целостностью. Так что режим способен к выживанию, он может вокруг него создать социальные связи с населением с помощью крайних мер в духе Макиавелли: распределив между оставшимися блага, принадлежавшие 7-8 миллионам человек, которые сейчас находятся за пределами страны. И тогда те, кто остался, будут ещё более лояльны режиму и не будут желать, чтобы беженцы вернулись и забрали их блага. Так что при таком условии он может выжить.

И следующий этап — это президентские выборы, которые пройдут через несколько недель. Фабрис Баланш, спасибо большое за эту аналитику, спасибо, что были с нами.

Дата выхода в эфир 13 марта 2021 года.