Заинтересованы в сделке с Ираном: JPost оценила варианты сотрудничества России с США на Ближнем Востоке

Россия заявила, что готова к сотрудничеству с новой администрацией в Вашингтоне, и, по мнению журналиста Jerusalem Post, больше всего их интересы сходятся на Ближнем Востоке. Обе страны заинтересованы в сохранении сделки с Ираном, но при этом не хотят укрепления его влияния в Сирии.

Россия проявляет готовность открыть новую страницу в отношениях с США, пишет The Jerusalem Post. Так, в Министерстве иностранных дел России заявили, что воспринимают эти отношения как равные, построенные на взаимном уважении и взаимной выгоде. Российские власти отмечают, что никогда не отказывались от сотрудничества со Штатами, даже в трудные времена.

Однако при этом Москве не очень нравится, что новая администрация США поддерживает антироссийские санкции Европы. Россия хочет, чтобы её воспринимали на равных, она немало для этого сделала, восстановила свою военную и внешнеполитическую мощь.

И первая сфера, где у России и США может наладиться сотрудничество, — это вопрос Ирана. Российские дипломаты уже назвали желание США вернуться к иранской сделке «прагматичным и правильным подходом». Так, российский постпред при разных международных организациях Михаил Ульянов отметил, что сейчас Тегеран и Вашингтон показывают друг на друга, утверждая, что противоположная сторона должна первой сделать шаг навстречу. «Это дорога в никуда. Единственный способ добиться прогресса — синхронизировать практические шаги, чтобы никто не мог сказать, что потерял лицо».

Как отмечает автор статьи, таким образом Москва пытается придать позитивный образ отношениям. Она и прежде так делала с каждой американской администрацией: вела переговоры с Бушем-младшим, перезагружала отношения с Обамой, стремилась работать с Трампом.

Россия и США могли бы провести переговоры о судьбе Сирии. Россия могла бы сыграть роль посредника между Израилем и Сирией. Деятельность иранских союзников в Сирии, вероятно, беспокоит и Россию, подрывает попытки России стабилизировать сирийский режим. Иран и Россия соревнуются за влияние в Сирии, пишет автор статьи.

Пока не ясно, станут ли США вести с Россией переговоры о будущем Сирии. Как отмечает автор, и Штаты, и Россия, и многие другие страны заинтересованы в том, чтобы влияние Ирана в Сирии сократилось. Тем более очевидно, что проиранские группировки будут и дальше наносить удары по американским позициям в Ираке. Но как это может быть реализовано — пока непонятно, отмечает автор статьи в The Jerusalem Post.