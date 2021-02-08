France 24: спиной к телекамерам — Нетаньяху снова предстал перед судом по делу о коррупции

Биньямин Нетаньяху снова явился в суд по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, передаёт France 24. Как сообщает телеканал, на этот раз израильский премьер не стал общаться с журналистами и делать публичных заявлений. Как подчёркивается в репортаже, судебный процесс не повлиял на рейтинги главы правительства: он по-прежнему остаётся самым популярным политиком в Израиле.

Биньямин Нетаньяху повернулся к телекамерам спиной, ожидая входа судей в зал заседаний. Израильского премьер-министра обвиняют по трём различным случаям мошенничества, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Подозревают, что он оказывал услуги состоятельным друзьям и медиамагнатам. Например, этому человеку, бывшему главе крупнейшей израильской телекоммуникационной компании, в обмен на освещение в положительном ключе.

Биньямин Нетаньяху не признал вину. На этот раз он не стал делать публичного заявления, как в прошлый раз, когда он раскритиковал систему правосудия, полицию и СМИ после открытия судебного процесса по его делу в мае.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Граждане Израиля! То, что сегодня происходит в суде — это попытка проигнорировать волю народа, попытка отстранить от власти меня и правое крыло.

Возле здания суда протестующие призывали к отставке Нетаньяху.

ЖЕНЩИНА 1: Долой Нетаньяху! Он не человек чести, он коррумпированная личность, и он хочет установить диктатуру в Израиле. Мы не позволим ему!

ЖЕНЩИНА 2: Мы вообще-то выступаем за верховенство закона. Мы считаем, что Биньямина Нетаньяху должны судить, как любого другого человека в государстве Израиль.

Премьер-министр Израиля, находящийся на посту дольше, чем любой из его предшественников, к тому же, стал первым, кто сохранил должность после предъявления ему обвинений — все, кто был в этом положении до него, подавали в отставку. Однако его рейтинги не снизились после открытия судебного процесса и он по-прежнему остаётся самой популярной политической фигурой в стране за несколько недель до следующих досрочных парламентских выборов, намеченных на 23 мая.

Дата выхода в эфир: 8 февраля 2021 года