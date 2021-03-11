Der Standard: спустя 10 лет после начала войны в Сирии Асад всё ещё у власти

Огромные разрушения, нехватка продуктов, инфляция и пандемия коронавируса — положение в Сирии остаётся тяжёлым спустя 10 лет после начала гражданской войны, пишет Der Standard. Башар Асад сумел удержаться у власти с помощью России и Ирана, однако конфликты никуда не исчезли, отмечает автор.

В начале марта 2011 года в Сирии начались первые протесты в городе Дараа, пишет Der Standard. К середине марта первые демонстрации прошли в Дамаске и других городах, однако основная сила протеста концентрировалась именно на периферии.

Спустя 10 лет город Дараа, как и весь юг Сирии, вновь возвращён под контроль сирийского правительства, пишет издание. Частично это было сделано военным путём, частично — путём переговоров, посредником в которых выступила Россия. Как отмечает издание, в городе по-прежнему неспокойно. Имеют место локальные конфликты, кроме того, многие местные жители всё ещё негативно настроены по отношению к Дамаску. Люди истощены, страна разрушена, бедна, страдает от санкций, отсутствует электричество, хлеб. Ко всему прочему прибавляется огромная инфляция и пандемия коронавируса.

В такой ситуации Башар Асад намерен вновь избраться на пост президента, пишет Der Standard. Согласно конституции, следующие президентские выборы должны пройти в апреле-мае 2021 года. По мнению издания, эти выборы несут в себе определённый риск, поскольку явка на них может оказаться недостаточной. При этом международное сообщество проигнорирует эти выборы, как и парламентские выборы 2020 года, где победила партия «Баас», пишет издание.

Как отмечает Der Standard, последствия «арабской весны» обернулись гражданской войной не только в Сирии, но в отличие от Ливии или Йемена сирийские правители сумели сохранить власть. Свою роль в этом сыграло вмешательство России и Ирана, а также раздробленность в рядах восставших. По мнению издания, ислам в качестве мобилизационного фактора оппозиции сыграл основную роль в её разъединении.

На сегодняшний день Сирия фактически состоит из трёх частей: одна подконтрольна правительству, другая — курдам, а третья — Турции, пишет Der Standard. В Дамаске и прочих крупных городах, на юге и на западе контроль сохраняет Асад. На северо-востоке закрепились курды. Турция контролирует часть провинции Идлиб, последнего оплота сирийских повстанцев.

Как отмечает издание, все понимают, что сирийские беженцы, покинувшие страну, вернутся лишь только, когда в Сирии начнётся полноценное послевоенное восстановление. При этом до сих пор не ясно, когда заинтересованный в возвращении беженцев ЕС начнёт переговоры по этому вопросу с Башаром Асадом.