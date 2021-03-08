Independent: Башар Асад и его супруга заразились коронавирусом

20:42
УЕФА дисквалифицировал судью, который спровоцировал расистский скандал в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Истанбул»
Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) завершил расследование в отношении румынских арбитров матча группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир».
20:39
Little Big не будет представлять Россию на Евровидении в 2021 году
Группа Little Big не поедет на песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году. Об этом заявил лидер коллектива Илья Прусикин.
20:30
Слуцкий пожаловался на кадровые проблемы после матча с «Зенитом»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 21-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (2:1).
20:21
Число умерших среди заболевших COVID-19 в Италии превысило 100 тысяч
Число летальных случаев среди заболевших коронавирусом в Италии превысило 100 тыс. Об этом сообщает AFP со ссылкой на итальянское Министерство здравоохранения.
20:17
Источник: судья Карасёв получит неудовлетворительную оценку за матч «Рубин» — «Зенит»
Арбитр Сергей Карасёв, судивший матч 21-го тура Российский премьер-лиги «Рубин» — «Зенит» (2:1), получит низкую оценку за свою работу.
20:04
Более 20 вагонов сошли с рельсов в Забайкальском крае
В Забайкальском крае с рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
20:03
Минское «Динамо» обыграло СКА в матче плей-офф КХЛ
В рамках серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо» обыграло СКА.
19:58
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Мурманской области выявили 74 случая COVID-19. Общее количество заболевших достигло 47 365.
19:51
В Союзе туристических агентств прокомментировали ситуацию с турпоездками
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов прокомментировал ситуацию с турпоездками.
19:50
Семак заявил, что в матче с «Рубином» было много спорных моментов
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал проигрыш своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином» (1:2).
19:49
В МЧС предупредили о морозах до -30 °С в Ленобласти
Спасатели предупредили о морозах в Ленинградской области. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
19:47
Число случаев коронавируса в США превысило 29 млн
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 29 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
19:43
Эксперт прокомментировал ужесточение требований к ипотечным организациям
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ужесточение требований к ипотечным организациям.
19:41
Эндокринолог рассказала о полезных начинках для блинов
Врач-эндокринолог Олеся Гурова рассказала о полезных начинках для блинов.
19:39
Набиуллина призвала поддерживать работающих женщин
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала поддерживать работающих женщин.
19:36
В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19
В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 137 случаев инфицирования COVID-19.
19:36
«Динамо» одержало победу над «Северсталью» в матче плей-офф Кубка Гагарина
В матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» нанесло поражение череповецкой «Северстали».
19:34
Иммунолог прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве
Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.
19:34
В Татарстане два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Алексеевском районе Татарстана. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
19:32
В Подмосковье вручили награды женщинам за достижения в разных областях
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды 25 женщинам за достижения в разных областях.
19:30
Драпеко прокомментировала ситуацию с женщинами в политике
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, актриса Елена Драпеко прокомментировала ситуацию с женщинами в политике.
19:23
Американский боец UFC: удар коленом Яна — тупой и запрещённый
Американский боец смешанных единоборств Доминик Рейес, выступающий в полутяжёлой весовой категории, прокомментировал поражение россиянина Петра Яна в титульном поединке с Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 259.
19:22
Музей Победы рассказал о международном конкурсе «Шедевры территории Победы»
Музей Победы рассказал о международном конкурсе видеороликов «Шедевры территории Победы».
19:21
В Ассоциации российских флористов дали советы по составлению букетов
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова дала советы по составлению букетов.
19:21
В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В Томской области за сутки выявлено 36 случаев заболевания COVID-19.
19:16
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья острова Суматра в Индонезии.
19:12
Диетолог рассказала, как сделать полезные блины
Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, как сделать полезные блины.
19:11
В Госдуме прокомментировали ситуацию с поддержкой бизнеса
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников прокомментировал ситуацию с поддержкой бизнеса.
19:10
В Третьяковке пройдёт неделя финского кино
В Третьяковской галерее c 11 по 18 марта пройдёт программа «Новое финское кино».
19:09
Вратарь «Рубина» Дюпин рассказал, как взял пенальти от Дзюбы
Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором он парировал удар с 11-метровой отметки от форварда соперников Артёма Дзюбы.
19:09
На юго-востоке Москвы отреставрируют памятник Есенину
На юго-востоке Москвы в 2022 году отреставрируют памятник поэту Сергею Есенину.
19:08
В Союзе женщин России прокомментировали ситуацию с равноправием
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировала ситуацию с равноправием.
19:05
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Оренбургской области зафиксировали 79 случаев COVID-19.
19:02
Исследование: 95% российских женщин-руководителей работают сверхурочно
Большинство (95%) российских женщин-руководителей работают сверхурочно, выяснили в рекрутинговой компании Hays.
19:02
В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Башкирии выявили 133 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
19:01
Судья Федотов считает, что Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита»
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал длительный просмотр видеоповтора судьёй Сергеем Карасёвым перед назначением пенальти в ворота гостей в матче 21-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Зенит» (2:1).
19:00
Диетолог дала рекомендации по употреблению шоколада
Врач-диетолог Дарья Русакова дала рекомендации по употреблению шоколада.
19:00
Ширвиндт рассказал, как в Театре сатиры отметят 80-летие со дня рождения Миронова
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о праздновании 80-летия со дня рождения Андрея Миронова.
18:59
В Карачаево-Черкесии объявлена лавинная опасность
В горах Карачаево-Черкесии с 9 по 11 марта будет действовать экстренное предупреждение о лавинной опасности, сообщили в республиканском главке МЧС России.
18:59
В Петербурге провели более 12 тысяч тестов на COVID-19 за сутки
В Санкт-Петербурге провели 12 608 тестов на COVID-19 за сутки.
18:57
«Газпром» поставил первую партию зелёного СПГ в Европу
«Газпром» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщила гендиректор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.
18:48
В центре Чумакова рассказали о процессе разработки вакцины «КовиВак»
Руководитель отдела разработки и внедрения инновационных и полупромышленных технологий центра им. Чумакова Анастасия Пиняева рассказала о процессе создания третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак».
18:46
Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте матча с «Рубином»
Форвард «Зенита» Артём Дзюба не сумел реализовать пенальти на 99-й минуте матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».
18:42
Кравчук рассказал об обсуждении превращения СССР в конфедерацию
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24» выразил мнение, что Советский Союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию.
18:35
Гол Макарова помог «Рубину» вырвать победу у «Зенита» в матче РПЛ
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» одержал победу над петербургским «Зенитом».
18:22
Дубль Ковальчука помог «Авангарду» обыграть «Автомобилист» и укрепить лидерство в серии плей-офф КХЛ
В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ковальчук помог «Авангарду» обыграть «Автомобилист».
18:13
В Калужской области идёт проверка из-за гибели двоих при пожаре в доме
В Калужской области организована проверка по факту гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
18:08
Валиева восхитилась работоспособностью Тутберидзе
Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, в чём, на её взгляд, заключается феномен отечественного тренера Этери Тутберидзе, спортсмены которой выступают на высочайшем уровне.
18:01
В США за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса
В США за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили более чем у 40 тыс. человек, всего выявлено 28 999 705 пациентов с COVID-19.
17:53
Александр Емельяненко рассказал, как однажды позвонил брату Фёдору
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал об отношениях со старшим братом, легендарным Фёдором Емельяненко, в настоящее время выступающим в Bellator.