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Independent: Башар Асад и его супруга заразились коронавирусом

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Канцелярия президента Сирии объявила, что после положительного анализа на коронавирус Башар Асад и его супруга Асма находятся на домашнем карантине, пишет The Independent. Глава государства призвал сирийцев следовать рекомендациям по защите от COVID-19, пожелав им «безопасности и благополучия».
Independent: Башар Асад и его супруга заразились коронавирусом
Reuters

Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма заболели коронавирусом, сообщает The Independent со ссылкой на канцелярию сирийского лидера.

У главы государства и его супруги появились лёгкие симптомы COVID-19, после чего они решили провести ПЦР-исследование, результат которого оказался положительным.
 
При этом состояние 55-летнего сирийского лидера в канцелярии нахвали «хорошим и стабильным». Отмечается, что ближайшие несколько недель, прежде чем вернуться к исполнению своих обязанностей, Асад и его жена проведут на карантине у себя дома.
 
В заявлении, распространённом Сирийским арабским информационным агентством, Асад заявил, что «желает безопасности и благополучия всем сирийцам и всем народам мира», призывая граждан своей страны следовать рекомендациям по защите от коронавируса.
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источник
Independent Великобритания Европа
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