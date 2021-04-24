Politico: «гаванский синдром» — Пентагон заподозрил Россию в энергетическом нападении на солдат в Сирии

Пентагон провёл инструктаж для членов конгресса о деталях предполагаемых концентрированных энергоатак против американских военнослужащих в Сирии, за которыми, возможно, стоит Россия, пишет Politico со ссылкой на свои источники. Тем не менее формальное разоблачение организаторов атаки — это крайне трудная задача, поскольку конкретные источники излучения Пентагону пока выявить не удалось, в то время как симптомы жертв могут быть вызваны другими причинами.

Пентагон провёл инструктаж для высокопоставленных членов конгресса, в котором изложил данные разведки о предполагаемых концентрированных энергетических атаках, направленных против американских военнослужащих. При этом американские чиновники считают вероятным организатором этих атак Россию, пишет Politico со ссылкой на слова двух своих источников, знакомых с ситуацией.

По информации источников журнала, Министерство обороны США расследует инциденты, в рамках которых жертвами энергоатак стали сотрудники этого ведомства по всему миру, ещё с прошлого года.

При этом не так давно представители Пентагона проинформировали о ходе расследования, по крайней мере, две ключевые группы американских законодателей. В частности, Politico удалось пообщаться с чиновниками конгресса, которые оказались в курсе предполагаемых атак в силу своей профессиональной деятельности.

По словам источников журнала, в ходе брифингов Пентагон сообщил о ранениях американских военнослужащих в Сирии. В частности, речь идёт об одном инциденте осени 2020 года на территории Сирии, когда у нескольких военнослужащих появились симптомы, похожие на грипп. Тем не менее после публикации данной статьи в ходе слушаний в конгрессе глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи подчеркнул, что ему не известны «никакие доказательства», говорящие в пользу того, что американские военнослужащие, дислоцированные на Ближнем Востоке, действительно стали целями подобных атак.

При этом, если верить двум бывшим чиновникам, которые занимались обеспечением национальной безопасности, эти инциденты с предполагаемыми энергетическими атаками России настолько встревожили американское руководство, что управление специальных операций и конфликтов низкой интенсивности Пентагона начало расследование по этому делу ещё в прошлом году. Тем не менее на данный момент нет никаких конкретных данных ни о количестве пострадавших, ни о тяжести их травм.

Данное расследование — это лишь одна из граней более масштабных усилий США, призванных докопаться до сути инцидентов, связанных с направленными энергетическими атаками на американских чиновников различных ведомств. В частности, ещё с конца 2016 года около 50 чиновников сообщали о симптомах таинственной болезни, более известной как «гаванский синдром», с которой столкнулись многие американские дипломаты, работающие на Кубе. В число симптомов входят звон и давление в ушах, потеря слуха и равновесия, усталость, а также головные боли. У некоторых пострадавших наблюдаются также и повреждения головного мозга.

Энергетические атаки на американских разведчиков и дипломатов фиксируются документально. Более того, не так давно ЦРУ создало собственную оперативную группу для изучения этого вопроса. Однако о попытках Пентагона разобраться в этой теме стало известно только сейчас.

Между тем, обстоятельства этих инцидентов весьма туманны; при этом американские чиновники столкнулись с огромными трудностями, когда попытались установить организаторов этих предполагаемых нападений и определить, с помощью какого конкретного оружия их удалось осуществить.

В целом для атак подобного рода необходимо излучение высококонцентрированной электромагнитной энергии, которого можно достичь с помощью мощных радио- или микроволновых устройств, а также пучкового оружия. Данные средства могут использоваться как для радиоэлектронной борьбы, так и для того, чтобы причинять живым существам боль или тяжёлые травмы.

Чиновники конгресса, которые в курсе этих инцидентов, отметили, что Пентагон придерживается мнения, что эти энергетические атаки во многом похожи на то воздействие, с которым столкнулись американские дипломаты на Кубе. Тем не менее от прямых параллелей источники журнала всё же воздержались.

Между тем, хотя чиновники Пентагона и пришли к выводу, что за энергоатаками стоит Россия, формальное определение организатора может оказаться весьма сложным делом, так как наблюдаемые у пострадавших симптомы могут быть вызваны множеством других причин. Ещё одна серьёзная проблема состоит в том, что чиновники далеко не всегда способны отследить средства, с помощью которых осуществляются атаки, поскольку те могут иметь маленький размер, из-за чего их сложно обнаружить.

Более того, по словам одного источника Politico, в деле одного морпеха в Сирии, который якобы стал жертвой энергоатаки, впоследствии выяснилось, что его симптомы были вызваны пищевым отравлением.

По мнению профессора Института Миддлбери Джеффри Льюиса, который специализируется на технологиях, этот вопрос может доставить массу хлопот с точки зрения получения достоверных разведданных.

«Проблема здесь в том — и, как мне кажется, мы столкнулись с ней как в кубинском посольстве, так и, честно говоря, далеко за его пределами, — что очень трудно понять причину, почему людям становится плохо, если у вас нет ни оружия, ни каких-либо технических средств, позволяющих засечь конкретный луч, который сфокусирован на каком-то конкретном месте», — отметил он.

«Мы до сих пор не можем понять: что же, чёрт возьми, происходит в посольстве на Кубе, — добавил профессор. — Эти люди уже много лет отчитываются об этих симптомах, но вопрос в том, действительно ли их пытаются атаковать? Может быть, это какая-то прослушка, которая так на них влияет? Поди скажи».

При этом любые публичные заявления на эту тему со стороны правительства США приведут только к большему скепсису. В этом контексте бывший директор Управления эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона Фил Койл призвал очень осторожно относиться к любой информации по этому делу.

«Мне всё это кажется притянутым за уши; это куда более трудное дело, чем просто убивать американских солдат с помощью бомб или пуль, — заявил он. — Разумеется, преимущество этого умозрительного оружия в том, что, возможно, нельзя будет найти того, кто его применил. Никто ничего не поймёт; как я полагаю, так и получилось в Сирии. Всё, что нам известно, так это то, что эти солдаты заболели, и мы не знаем, произошло ли это из-за пищевого отравления или чего-то ещё, так что винить русских мы не можем. Во многом в этом была проблема и на Кубе».