Forbes: невидимые глазу, но опасные для мозга — Пентагон задумался о защите солдат от микроволновых атак

Министерство обороны США собирается создать датчик, который позволит предупреждать военнослужащих о применении противником радиочастотного оружия, пишет Forbes. Издание связывает разработку этого устройства с чередой загадочных заболеваний, поразивших американских дипломатов за рубежом. По мнению экспертов, их причиной были микроволновые атаки.

Загадочное заболевание, поразившее американских дипломатов в Гаване в 2016 году, долгое время озадачивало учёных. Но затем они пришли к выводу, что его вероятной причиной было микроволновое оружие, которое подвергало свои цели смертоносному радиационному излучению, пишет Forbes.

По словам издания, теперь американские военные намерены получить датчик, который будет предупреждать об атаке микроволновым оружием. Ведь цели могут даже не осознавать, что против них используется луч, «незаметный глазу, но болезненный для мозга».

Радиочастотное оружие уже разрабатывается несколькими странами. США используют его для уничтожения беспилотников или разгона демонстраций. Кроме того, согласно некоторым данным, Китай мог применять подобные системы против индийских войск в 2020 году, утверждает Forbes.

Тем не менее, поскольку радиочастотное оружие в значительной степени остаётся неизвестным и неиспытанным, солдаты могут даже не знать, что они подвергаются атаке. «Без известных моделей радиочастотного поражения для постановки диагноза будет трудно отличить радиочастотное поражение от других распространённых источников болезней и травм, таких как тепловой удар», — считают в Агентстве здравоохранения (DHA) Министерства обороны США, которое подало запрос на создание датчика.

«Эта неоднозначная симптоматика усугубляется кратковременным характером радиочастотной энергии. При отсутствии датчика существует возможность, что не будет никаких остаточных свидетельств радиоволновой атаки», — подчёркивают представители ведомства.

Действительно, правительство США первоначально игнорировало сообщения о том, что дипломатический и разведывательный персонал страдает от головной боли, тошноты и звона в ушах. Но позже аналогичные жалобы стали поступать от американских чиновников, работающих в России, Китае и других странах, обращает внимание Forbes.

В конце концов, под подозрения попали микроволны, влияние которых на человеческий мозг было обнаружено в 1960-х годах. «Направленная импульсная радиочастотная энергия, особенно при явном раннем проявлении (болезненного состояния. — ИноТВ), кажется наиболее вероятным механизмом для объяснения этих случаев», — заключили авторы исследования вашингтонской Национальной академии наук в 2020 году.

Помимо головных болей и головокружения, радиочастотное оружие может повредить нервную систему человека. В 2014 году Агентство национальной безопасности США признало, что один из его сотрудников мог пострадать в результате микроволновой атаки в 1990-х годах, отмечает издание.

Поэтому ничего неудивительного в том, что Пентагон опасается, что оружие направленной энергии, используемое против посольств, также может быть использовано против военных. Портативный датчик сообщит солдатам, что они атакованы, давая им возможность укрыться или нейтрализовать оружие, прежде чем они получат травму, поясняет Forbes.

Но создание и применение датчиков сопряжено с проблемами: они должны быть небольшими и достаточно лёгкими, чтобы их могли без труда переносить уже перегруженные солдаты. Кроме того, этим устройствам необходимо надёжное электропитание.

Видимо, поэтому в своём запросе DHA указывает «чрезвычайно малую занимаемую площадь с точки зрения пространства, веса и мощности» в качестве наиболее важного фактора. За ним следует низкая стоимость, низкий уровень ложных срабатываний и отображение, которое может легко интерпретироваться пользователями нового датчика.

По мнению Forbes, DHA рассчитывает получить относительно простое устройство, меньшее, чем магазин автомата M4. Агентство сравнивает датчик радиочастотного оружия с бумагой M8 и M9, используемой для обнаружения в атмосфере боевых отравляющих веществ.

Примечательно, что люди менее уязвимы к радиации, чем электроника. «Поскольку уровни излучения, необходимые для травмирования персонала, на несколько порядков выше, чем требуемые для повреждения электроники, разработка широкополосного поглотителя с соответствующей характеристикой отклика потребует существенных инноваций», — отмечают представители DHA.

На первом этапе проекта необходимо определить влияние микроволнового излучения на человека и разработать конструкцию устройства. Следующие два этапа предусматривают создание прототипа, а затем испытание нового датчика управлением передовых разработок Агентства медицинской готовности ВВС США или иных структур.

Возможно, наиболее важным аспектом этого проекта является представление, которое он даёт о войне будущего. До сих пор оружие направленной энергии, включая лазерное и микроволновое, «имело налёт экзотики». Оно рассматривалось как инструмент для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет и беспилотников или для разгона протестов, подчёркивает издание.

Но стремление американских военных добиться того, чтобы пехота обнаруживала микроволновые атаки, указывает на то, что подобные системы могут стать частью обычных боевых действий. В будущем сражения, скорее всего, будут происходить в труднопроходимой местности, например в городах и туннелях, где энергетическое оружие может оказаться столь же полезным, как и автомат, заключает Forbes.