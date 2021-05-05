Times of Israel: Израиль нанёс авиаудар по военному объекту в Сирии

Израильские ВВС нанесли удар по фабрике по производству пластмассы в Сирии, пишет Times of Israel, ссылаясь на сообщения сирийских СМИ. Отмечается, что в ходе атаки было ранено шесть человек, ещё один погиб. Издание пишет, что Израиль не первый раз атакует сирийские объекты, предположительно связанные с иранской ракетной программой.

ВВС Израиля нанесли удары по северной Сирии, сообщает Times of Israel, ссылаясь на данные сирийских СМИ. В результате авиаударов шесть человек было ранено и ещё один человек погиб.

Согласно сообщениям сирийского информагентства SANA, целью атаки стал завод по производству пластмассы. Как пишет Times of Israel, Израиль и раннее наносил удары по объектам на территории Сирии, предположительно связанным с иранской ракетной программой. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать воздушные атаки, следуя своему принципу — не подтверждать, но и не отрицать информацию о своих операциях в Сирии.

Издание напоминает, что израильская армия нанесла сотни ударов по сирийской территории, начиная с 2011 года. Целью Израиля было предотвращение военного укрепления Ирана в стране.

Times of Israel отмечает, что авиаудары Израиля стали первым подобным инцидентом с 22 апреля, когда обломки сирийской ракеты упали на израильской территории, после чего ВВС Израиля нанесли ответный удар, разбомбив батарею, запустившую ракету, а также сирийские системы ПРО.