Washington Post: число пострадавших от иранских ракет поставило руководство США в «знакомое положение»

Пентагон заявил, что после атаки Ирана на американские военные базы в Ираке 109 солдат получили черепно-мозговые травмы, а восемь из них были доставлены на родину из-за тяжёлого состояния, сообщает The Washington Post. Эти данные противоречат высказываниям Дональда Трампа: сначала он утверждал, что во время авианалёта никто не пострадал, а при первой информации о контуженных заметил, что у них не самые тяжёлые увечья.

После ракетного обстрела Ираном военных баз в Ираке 8 января президент Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие в атаках не пострадали, — но он рано праздновал победу, пишет The Washington Post. В понедельник Министерство обороны США объявило, что во время этих налётов 109 солдатам были нанесены черепно-мозговые травмы.

Издание приводит слова Трампа, сказанные на следующий день после обстрела: «Рад сообщить вам: американский народ должен быть безмерно счастлив и благодарен, потому что никто из наших соотечественников не пострадал при атаке иранского режима прошлой ночью». Он отметил, что все американские солдаты находятся в безопасности и лишь самой базе были нанесены небольшие повреждения. Вице-президент США Майк Пенс 14 января поддержал его утверждения.

Однако с тех пор сообщения сначала об 11, потом о 34, 50, 64 и наконец о 100 пострадавших поставили официальных лиц в «знакомое, но неизбежное положение»: они пытались защитить комментарии Трампа и соотнести их с реальным положением дел. Сам президент не облегчил им задачу, когда 22 января при первой информации о страдающих от черепно-мозговых травм заявил, что не посчитал их «очень серьёзными» по сравнению с солдатами «без ног и без рук», которые подорвались на иранских фугасных минах.

Как замечает американская газета, глава Пентагона Марк Эспер 23 января не смог ничего добавить к высказываниям президента, однако на следующий день официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман подтвердил сообщения о 34 случаях черепно-мозговых травм, которые он описал как сотрясения и похожие на сотрясения. По его словам, восемь из них оказались настолько серьёзными, что солдат доставили в Америку, потому что их состояние не улучшилось или стало ещё хуже.

В предпоследний день января Эспер и Марк Майли, председатель Объединённого комитета начальников, попытались соотнести полученные данные с комментариями Трампа. Майли подчеркнул, что травмы были незначительными, а большинство пострадавших уже вернулось на службу. По его словам, первоначальная оценка жертв атаки подразумевала, что среди военнослужащих никто не умер и никто не получил серьёзное увечье. Эспер также убеждал, что на самом деле президент не ошибся: «На тот момент, как и сообщалось, не было жертв. <…> Поэтому я всё ещё думаю, что в то утро не было сообщений о жертвах».

В статье отмечается, что информация действительно появляется не сразу — особенно о черепно-мозговых травмах, симптомы которых могут появиться через несколько дней. Однако Трамп не просто сказал, что к тому времени не было сообщений о травмах, — он безапелляционно заявил, что травм нет. Затем своим утверждением, что черепно-мозговые травмы не такие уж тяжёлые, президент усугубил ситуацию: организация «Ветераны зарубежных войн США» потребовала извинений от президента за «ошибочные замечания». Глава организации Уильям Шмитц напомнил о том, что нельзя недооценивать эти серьёзные травмы, которые в краткосрочной и долгосрочной перспективе вызывают депрессию, потерю памяти, сильные головные боли, головокружения и чувство усталости.

Как пишет в заключение The Washington Post, Дональд Трамп почти всё время небрежно обращается с фактами — особенно рассказывая о том, что считает своими победами. Президент просто не может справиться со слишком большим искушением использовать деспотичную и преувеличенную риторику в своих высказываниях.