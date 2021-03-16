Contra Magazin: американские «генералы-неудачники» мечтают завоевать весь мир, хотя на их счету ни одной победы
У США самая сильная в мире армия, по крайней мере пока, пишет Contra Magazin. Сотни военных баз по всему земному шару подкрепляют желание американцев всех контролировать, но с недавних пор их гегемония разрушается, отмечает автор статьи Марко Майер. И Республиканская, и Демократическая партия полны ястребов, которые хотят ещё куда-нибудь вторгнуться. Смены режимов в Сирии, Иране, Северной Корее, России, Белоруссии, Китае, на Кубе и в Венесуэле до сих пор на повестке дня. В списке есть и другие государства с «нежелательными» правительствами.
При этом все эти действия направлены не на обеспечение безопасности людей, живущих на Западе, как утверждают политики и мейнстримные СМИ, а на обогащение финансовых олигархов. Однако возникает вопрос: «Когда накаченная огромным количеством денег американская армия вообще в последний раз действительно выигрывала в войне?». Даже в Первой и Второй мировых войнах США были только одной из стран-победительниц. Основной же вклад в триумф над фашистами внёс Советский Союз.
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