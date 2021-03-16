Contra Magazin: американские «генералы-неудачники» мечтают завоевать весь мир, хотя на их счету ни одной победы

США хотят контролировать весь мир и для этого вкладывают огромные деньги в армию, но побеждать в войнах это им не помогает, пишет Contra Magazin. В тех странах, куда вторгались американцы, всё заканчивалось перемирием, позорным выводом войск, хаосом или же наоборот торжеством противников. А любой конфликт с действительно сильным врагом наверняка закончится кровопролитной «резнёй» в угоду американским финансовым олигархам, убеждён автор статьи Марко Майер.

У США самая сильная в мире армия, по крайней мере пока, пишет Contra Magazin. Сотни военных баз по всему земному шару подкрепляют желание американцев всех контролировать, но с недавних пор их гегемония разрушается, отмечает автор статьи Марко Майер. И Республиканская, и Демократическая партия полны ястребов, которые хотят ещё куда-нибудь вторгнуться. Смены режимов в Сирии, Иране, Северной Корее, России, Белоруссии, Китае, на Кубе и в Венесуэле до сих пор на повестке дня. В списке есть и другие государства с «нежелательными» правительствами.

При этом все эти действия направлены не на обеспечение безопасности людей, живущих на Западе, как утверждают политики и мейнстримные СМИ, а на обогащение финансовых олигархов. Однако возникает вопрос: «Когда накаченная огромным количеством денег американская армия вообще в последний раз действительно выигрывала в войне?». Даже в Первой и Второй мировых войнах США были только одной из стран-победительниц. Основной же вклад в триумф над фашистами внёс Советский Союз.

«Корейская война? Перемирие. Вьетнамская война? Позорный вывод войск. Война в Ираке? Хаос и друзья Ирана у власти. Ливия? Абсолютный хаос. Сирия? Если бы захотела, Россия могла бы один ударом уничтожить американские войска. Афганистан? Прошло 20 лет, потрачены десятки миллиардов долларов, а «Талибан»* контролирует бóльшие территории, чем когда-либо».

При этом ястребы в Белом доме, Пентагоне и конгрессе мечтают о лёгкой войне с такими сильно вооружёнными странами, как Иран и Северная Корея, недоумевает Майер. По его мнению, такой конфликт закончится резнёй, в которой погибнет огромное количество американских солдат и солдат их союзников. «Сколькими авианосцами, военными кораблями, истребителями и бомбардировщиками готовы пожертвовать в Вашингтоне ради такой кампании? И более того: сколько американских солдат должны погибнуть ради интересов миллиардеров с Уолл-стрит?» — вопрошает автор.

«Вездесущий милитаризм» США невозможно не замечать. Американцы гордятся армией и ветеранами. Пропагандисты в политике и СМИ называют солдат «борцами за свободу и демократию», хотя они всего лишь «жертвы воинственной политики с целью обеспечить мировое господство мультинациональным концернам».

«Ну так что, американцы, сколько ещё вы будете внимать пустым фразам генералов-неудачников, которые за всю свою жизнь не выиграли ни одной войны? Сколько ещё вы будете позволять СМИ и финансовому олигархату США дурить вас пропагандой? Мир не полон врагов, которые только и ждут возможности напасть на США и завоевать их. На самом деле это США постоянно нападают и захватывают другие страны. Вот это правда, а не постоянная ложь CNN, Fox, MSNBC и прочих», — заключает Майер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.