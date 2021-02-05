Forbes: США пора заняться реальными проблемами, а не тратить деньги на Пентагон

Сегодня у США военный бюджет не только самый большой в мире, но и высокий по меркам самих Штатов, пишет Forbes. Если его сократить, то в Штатах может стать даже безопасней. Многие вопросы, которые сегодня пытаются решить, наращивая вооружения, можно было бы урегулировать, наоборот, дипломатией и сотрудничеством.

Первое, что нужно помнить при оценке стратегии Пентагона, пишет автор статьи в Forbes, — что бюджет ведомства сегодня находится на исторически самом высоком уровне, он больше, чем был во времена войны в Корее и во Вьетнаме. Он напоминает, что военный бюджет США сейчас почти в три раза больше, чем у Китая, и почти в 10 раз больше, чем у России. Как пишут эксперты, Америка может быть даже в большей безопасности, если будет тратить меньше на Пентагон.



Самая большая ошибка в нынешней стратегии Пентагона, продолжает автор статьи, заключается в слишком большом внимании к России и Китаю. Обе страны представляют для США реальную угрозу, но её проще нейтрализовать с помощью умной дипломатии, сотрудничества с союзниками, более сдержанной оборонительной позиции, а не запуская новую холодную войну и гонку вооружений. При этом пандемия, изменение климата, белый расизм и экономические трудности представляют для безопасности США не меньшую угрозу, считает автор статьи.



В отношении Китая и вовсе будущее американцев зависит от сотрудничества, а не от конфронтации с ним. Пандемия, изменение климата, восстановление глобальной экономики — всё это требует координации между Вашингтоном и Пекином. Впрочем, это не означает, что нужно молча принимать нарушения прав человека со стороны Пекина, отмечает автор статьи. Но нужно придерживаться баланса, чтобы перевес был не в сторону военного соперничества, а в сторону других инструментов.



Что же до России, то проблемы, с ней связанные, не решить новым поколением ядерного оружия или усилением военного присутствия США в Европе. Европейские члены НАТО тратят на оборону в три раза больше, чем Россия. Так что их оборонная стратегия должна быть более чем адекватной для сдерживания России. Если говорить про дезинформацию, то самую большую угрозу для США несёт внутренняя дезинформация, как то показала недавняя кампания, оспаривавшая результаты выборов.



Автор статьи хвалит администрацию Байдена за то, что она решила продлить Договор СНВ-III и намерена работать над дальнейшим сокращением вооружений. Но у Китая всего несколько сотен боеголовок, тогда как у США и России — тысячи. Так что Штаты могли бы сократить своё количество — и их способность противостоять России и Китаю не уменьшилась бы. При этом главная цель в том, чтобы сократить запасы ядерного оружия в мире в принципе до минимальных значений. В краткосрочной перспективе автор статьи предлагает Пентагону пересмотреть планы по созданию нового поколения ядерного оружия, что обойдётся в сумму $2 трлн, а также новых межконтинентальных ракет, которые сильно увеличивают вероятность случайной ядерной войны.



Так что в любом вопросе, будь то пандемия или экономика, Америка должны начинать решать проблемы с себя, а не обвинять иностранные державы во всём. Иначе влияние США на мировой арене будет снижаться, и страдать будет благосостояние американцев. «Пора переосмыслить, что мы понимаем под безопасностью», — пишет автор статьи в Forbes и предлагает начать как раз с безопасности.