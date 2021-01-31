Fox News: смена планов — Пентагон решил приостановить вакцинацию заключённых Гуантанамо

Министерство обороны США решило временно отказаться от спорной идеи привить заключённых военной тюрьмы Гуантанамо, включая подозреваемого в организации терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда. В качестве причины своего решения ведомство назвало «пересмотр протоколов защиты Вооружённых сил», передаёт Fox News.

В Пентагоне резко сдали назад. Всё это произошло после того, как его решение вакцинировать от COVID-19 заключённых (тюрьмы. — ИноТВ) Гуантанамо вызвало возмущение.

Так отреагировали большинство из нас. Нам недоступна вакцина. А среди тех, кто в отличие от многих американцев получит защиту (от коронавируса. — ИноТВ), обвиняемый в организации терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед.

Первоначально Министерство обороны заявило, что предоставит узникам Гуантанамо право привиться со следующей недели. Эта мера должна была обезопасить государственных обвинителей, которые ведут дела в отношении этих заключённых. Но теперь пресс-секретарь Пентагона заявляет, что ведомство «приостанавливает» этот план, так как пересматривает протоколы защиты Вооружённых сил.

Вот как на первоначальное решение отреагировал бывший комиссар пожарной службы Нью-Йорка Том фон Эссен. Он участвовал в ликвидации последствий теракта 11 сентября.

ТОМАС ФОН ЭССЕН, экс-комиссар пожарной службы Нью-Йорка: Что мы делаем? У нас сотни тысяч, миллионы людей, у которых нет возможности сделать прививку, и мы беспокоимся о преступниках, на содержание которых были потрачены миллионы долларов. Если эти 40 негодяев не получат вакцину, меня это совсем не расстроит.

Мы продолжим следить за этой историей и будем сообщать вам о её развитии.

Дата выхода в эфир 31 января 2021 года.