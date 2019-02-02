El País: «плохой полицейский» Болтон пригрозил Мадуро отправкой в Гуантанамо

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с угрозой в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет El País. В частности, он дал понять, что венесуэльскому лидеру следует побыстрее согласиться на амнистию, предложенную оппозиционером Хуаном Гуаидо, а иначе он может оказаться, например, в тюрьме Гуантанамо.
Если бы в рамках нагнетания давления на режим Николаса Мадуро среди различных участников этих событиях проводилось распределение ролей хороших и плохих полицейских, то советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стал бы вторым, пишет El País.
В четверг в своём аккаунте в Twitter он пожелал венесуэльскому лидеру «долгой, спокойной пенсии на прекрасном пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы». Он также посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией, предложенной Хуаном Гуаидо, и сделать это «чем скорее, тем лучше».
Как напоминает издание, Хуан Гуаидо — спикер контролируемого оппозицией парламента, Национальной ассамблеи, — 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США и ряд других уже признали его главой государства.
Позднее Болтон в одном интервью выступил уже с угрозой в адрес венесуэльского президента, указав на то, что Мадуро лучше уйти, чем оказаться на Кубе в тюрьме в Гуантанамо. Эта тюрьма расположена на одной из военных баз США, где в заключении содержатся люди, подозреваемые в терроризме.
«Вчера я опубликовал твит, в котором желаю ему долгой и спокойной пенсии на прекрасном пляже вдали от Венесуэлы. И чем раньше он воспользуется этим, тем вероятнее, что у него будет приятная, спокойная пенсия на прекрасном пляже, а не в какой-нибудь другой пляжной зоне, такой как Гуантанамо», — заявил советник Трампа.
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