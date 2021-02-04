CNN: новый глава Пентагона развернул кампанию по борьбе с экстремизмом в рядах армии

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин на 60 дней приостановил оперативную деятельность всех вооружённых сил страны для того, чтобы провести в армии обсуждение проблемы экстремизма, передаёт CNN. Как отмечается в материале канала, наличие экстремистов среди американских военных взволновало американские власти после январских беспорядков в Вашингтоне, в которых приняли активное участие бывшие и действительные военнослужащие.

Министр обороны США Ллойд Остин издал указ о поэтапном приостановлении операций всем составом американских вооружённых сил в течение ближайших 60 дней, чтобы командиры смогли обсудить с подчинёнными проблему экстремизма, сообщает сайт CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Джона Кирби.

По словам Кирби, Остин надеется, что такая пауза позволит достичь двух целей: во-первых, руководители каждого вида войск получат возможность озвучить свои ожидания по поводу того, как должны вести себя военнослужащие, а во-вторых, они смогут выслушать мнения подчинённых о том, в чём проблема экстремизма выражается, с их точки зрения.

Вопрос экстремистских настроений в рядах американской армии активно обсуждается США с 6 января, когда в Вашингтоне произошли беспорядки, в ходе которых был взят штурмом Капитолий, напоминает обозреватель CNN. Как удалось установить журналистам канала, на данный момент обвинения в связи с беспорядками были предъявлены в общей сложности 22 бывшим или действующим военнослужащим.

Хотя Остин ограничил приостановку операций 60-дневным сроком, Джон Кирби подчеркнул, что министр должен будет предпринять дополнительные шаги по борьбе с экстремизмом до его истечения. Планируемые во время приостановки обсуждения предназначены для того, чтобы глава Пентагона мог получить информацию, необходимую для принятия более взвешенных решений, добавил представитель министерства. «Я думаю, что это, конечно, поможет ему собрать данные для принятия решений в будущем и определения политики, которую должны будут внедрять вооружённые силы», — цитирует чиновника CNN.

По информации американского канала, Остин в среду уже обсудил проблему экстремизма с министрами и главнокомандующими всех видов вооружённых сил, включая главу Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли. Подробной информации о том, сколько действительных военнослужащих за последние несколько лет были уличены в экстремистских высказываниях или действиях, американское Минобороны не предоставило — вместо этого там указывают на данные ФБР за 2020 год, согласно которым из 143 извещений о расследованиях в отношении военнослужащих, переданных в Пентагон, 68 касались экстремизма, говорится в материале CNN.

То, что у Пентагона в настоящее время нет полного понимания масштабов проблемы внутри вооружённых сил, подтвердил и Джон Кирби, который отметил, что вашингтонские беспорядки стали для министерства «тревожным звоночком». «События 6 января были сами по себе примером экстремизма, и в них, к сожалению, участвовали, выражая такие же радикальные взгляды, действительные военнослужащие, — приводит слова представителя ведомства CNN. — Мне кажется — нет, я даже знаю наверняка, что эти события послужили для министерства тревожным звоночком. Глава Пентагона уж точно воспринял их именно так».

Как отмечает обозреватель канала, в декабре директор департамента Пентагона по вопросам кадровой политики и боеготовности получил приказ провести проверку вооружённых сил на экстремизм. По словам Джона Кирби, по результатам этой проверки, которая завершится к концу марта, министерство выработает промежуточные цели, достичь которых нужно будет к середине лета.

Комментируя ситуацию в интервью CNN, экс-министр обороны США Леон Панетта, занимавший этот пост при президенте Бараке Обаме в 2011—2013 годах, сравнил действия Остина по борьбе с внутренним терроризмом с тем, как стране после терактов 11 сентября 2001 года пришлось реагировать на угрозу внешнего терроризма. «По-моему, всё это напоминает события 11 сентября 2001 года, после которых угроза внешнего терроризма стала реальной — так же как стала очень даже реальной угроза терроризма внутреннего после событий 6 января. Разумеется, одним из приоритетов для министра будет сотрудничество с правоохранительными органами для борьбы против внутреннего терроризма», — цитирует Панетту CNN.