Focus Online: в Австрии накрыли сеть радикалов, готовивших создание «правого ополчения»

Полиция устроила облаву на правоэкстремистскую сеть на территории Австрии и Германии, пишет Focus Online. В ходе обысков было задержано 7 человек и изъято 70 единиц оружия с боеприпасами: сообщается, что члены радикальной группировки готовили «правоэкстремистское ополчение», покупая оружие за счёт торговли наркотиками.
В Австрии и Баварии прошли облавы на правоэкстремистскую сеть, сообщает Focus Online. Об этом в минувшую субботу сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Отмечается, что в Австрии было задержано пять человек и ещё два в Баварии.
Кроме того, у правоэкстремистской сети было изъято 70 единиц огнестрельного оружия, а также многочисленные боеприпасы, пишет издание. По словам Нехаммера, радикалы планировали использовать оружие для создания «правоэкстремистского ополчения». В ходе домашних обысков были обнаружены многочисленные пистолеты-пулемёты, штурмовые винтовки, а также контейнер со взрывчаткой.
Издание напоминает, что на правоэкстремистскую сеть полицию навела перевозка наркотиков с территории Германии, зафиксированная в минувшем октябре. На выручку от продажи наркотиков приобреталось оружие, предназначенное для ФРГ. В качестве главного подозреваемого выступает 53-летний гражданин Австрии, осуществлявший торговлю вместе с несколькими подельниками.
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