Американские генералы: для соперничества с Китаем и Россией США нужна новая боеготовность

Военное руководство США отстало от жизни в плане своих взглядов на боеготовность, воспринимая её исключительно как подготовленность войск к операциям в ближайшем будущем и совершенно игнорируя более далёкие перспективы, считают американские генералы Чарльз Браун и Дэвид Бергер. Как пишут офицеры на страницах The Washington Post, для того чтобы обеспечить себе преимущество в соперничестве с равными по силе конкурентами — Россией и Китаем, — Пентагону и конгрессу придётся взглянуть на боеготовность по-новому.

В Национальной стратегии обороны, принятой Пентагоном в 2018 году, «без обиняков» говорилось о том, что стратегические преимущества американских вооружённых сил тают на глазах, и подчёркивалось, что для сохранения конкурентоспособности им придётся меняться на фундаментальном уровне, пишут в своей статье для The Washington Post начальник штаба ВВС США Чарльз Браун и комендант корпуса морской пехоты США Дэвид Бергер. Как подчёркивают офицеры, составители документа писали, что такие перемены должны были выразиться в формировании более мощных и современных соединений, укреплении международных альянсов и партнёрств и реформировании Минобороны в целях улучшения его эффективности с параллельным снижением затрат. В поддержку новой стратегии выступили эксперты в области национальной безопасности всех политических взглядов; поддержали её и обе главных фракции американского конгресса, напоминают Браун и Бергер.

Между тем, хотя стратегия и смогла создать у политиков «ощущение безотлагательности», она всё же не повлияла на распределение военных расходов в достаточной степени, чтобы США действительно смогли подготовиться к соперничеству с великими державами, убеждены американские генералы. Хотя на это есть сразу несколько причин, одним из основных факторов в данном случае выступила зацикленность Пентагона, конгресса и вооружённых сил на боеготовности, а также то, как они определяют это понятие, считают они.

Как отмечают авторы, США ежегодно тратят миллиарды долларов на укрепление боеготовности, разработку методов её оценки и попытки её повысить, однако мало кто задаётся вопросом о том, что же она из себя на самом деле представляет. По сути, боеготовность — это подготовленность вооружённых сил к сражению с противником, наличие достаточного объёма средств, подготовки и технического обеспечения для того, чтобы одерживать верх на поле брани сегодня и в обозримом будущем, поясняют Браун и Бергер. К несчастью, за последние два десятилетия военное дело претерпело существенные изменения, в результате чего представление о боеготовности исказилось — ныне она, по сути, стала синонимом возможности вступить в бой в данный момент: боеготовой называют ту боевую единицу, которая может быть немедленно развёрнута и уже вечером принять участие в операции, продолжают офицеры. Такое узкое понимание боеготовности, возможно, было правильным в прошлом, когда Америка в плане военных средств значительно опережала своих соперников, но оно уже не подходит для ближайшего будущего, где военные конфликты будут происходить в рамках соперничества великих держав, предостерегают они.

Для того чтобы соперничать с Китаем и Россией и успешно отвечать на другие новые вызовы, вооружённым силам США необходима новая система оценки боеготовности, в которой во главе угла окажется не подготовленность к бою в ближайшей перспективе, а обеспечение преимуществ в борьбе против равных соперников в будущем, уверены Браун и Бергер. Из-за того, как боеготовность понимается сейчас, значительная часть военных расходов США уходит на поддержание и закупку уже устаревающих средств, большая часть которых была разработана ещё в 80-е и 90-е годы прошлого века, которые уже не могут обеспечить Америке преимущество перед конкурентами, предупреждают генералы.

По мысли авторов материала, новая система оценки боеготовности должна обеспечивать более сбалансированное отношение между нынешними нуждами и целями завтрашнего дня, сочетая в себе такие факторы, как способность вступить в бой, с нацеленностью на модернизацию и готовностью рисковать. Как полагают Браун и Бергер, для начала в контрольные показатели боеготовности необходимо добавить новые аналитические критерии с применением искусственного интеллекта, воспользовавшись тем самым богатой на данные информационной средой армии. Такая система позволит военному руководству эффективнее определять приоритеты в плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, не расходуя при этом большую часть своих ресурсов на укрепление боеготовности средств, которым насчитывается по несколько десятков лет, пишут генералы.

В конечном счёте эта система позволит США не только получить вооружённые силы, которые необходимы нынешним командирам для работы с союзниками и партнёрами, соперничества с противниками и, при необходимости, победы в войне, но и вкладывать в те средства, которые понадобятся для всё тех же целей военачальникам будущего, считают Браун и Бергер. По мнению генералов, создание точной и мощной системы оценки боеготовности на основе анализа больших данных поможет найти более правильный баланс между потребностью поддерживать готовность войск к боевым операциям сейчас и необходимостью обеспечить командирам преимущество в бою в будущем. Для достижения этой цели понадобятся серьёзные вложения в такие средства, как гиперзвуковое оружие, беспилотные летательные аппараты под частичным управлением ИИ, «расходные» удешевлённые беспилотные транспортные средства, мобильные ракетные комплексы наземного базирования и так далее, перечисляют офицеры.

«Американцы, разумеется, ожидают, что военно-воздушные силы и корпус морской пехоты будут сохранять готовность защищать страну и сегодня, и в будущем. Но, к сожалению, чрезмерная озабоченность кризисами сегодняшнего дня подвергает риску подготовку к вызовам будущего, — подытоживают авторы. — Этому пора положить конец. Настало время дать новое определение боеготовности в соответствии с эпохой — эпохой возобновившегося соперничества. Перед нами открылось уникальное окно возможностей, но оно будет открыто не вечно. Действовать нужно прямо сейчас».